Развитие села станет приоритетом для Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-09T11:55:30+03:00

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Сергей Фургал дал поручение разработать программу развития сельского хозяйства и сельских территорий в Хабаровском крае. Она коснется молодежи, здравоохранения, малого бизнеса, домостроения.

- Приоритет - развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае. Я поставил такую задачу даже не с целью наполнения региона собственными продуктами питания, а как социально-важное направление - сохранение населения на территории сельских поселений, - отметил Сергей Фургал, глава Хабаровского края.

«МЫ ЗАДЫХАЕМСЯ»

В первую очередь приоритет будет отдан сельской молодежи. Как оказалось, в Хабаровском крае нет государственного учебного заведения с сельскохозяйственными специальностями, например, зоотехник, ветеринар и тому подобное. Пока у властей два варианта решения проблемы: создать дополнительные отделения на базе вузов региона или же сделать больше краевой заказ.

- Я склоняюсь ко второму варианту. То есть, будем выделять гранты, деньги, путевки для молодежи, чтобы она могла учиться в других регионах, в том числе в ведущих вузах Москвы и Питера. Но с условием возвращения обратно. Мы задыхаемся без высококвалифицированных специалистов. Наука, промышленность - все двигается вперед и отставать нам нельзя, и мы не будем этого делать, - сказал Сергей Фургал.

ПОСМТРЯТ БЮДЖЕТЫ

Кратко глава региона отметил, что намечена большая программа по малоэтажному строительству в сельской местности деревянных домов. Кроме этого, пересматриваются программы по возведению школ, детских садов, ясель, объектов социально-культурного быта, а также «Земский доктор». Особое внимание будет уделено первичному звену здравоохранения - фельдшерско-акушерским пунктам и медицинским учреждениям в целом, и малому бизнесу, без которого, по мнению губернатора, село развиваться не будет.

Однако для воплощения в жизнь всех инициатив, естественно, нужны деньги.

- Что касается наполнения бюджетов сельских поселений - это вопрос сложный, его невозможно решить за одну минуту. Необходимо провести тщательный анализ и разработать с главами возможность увеличения доходной части со стороны поселений, - отметил глава региона.

Он также сообщил, что со стороны правительства края будут идти трансферты и субсидии. При этом села должны научиться зарабатывать самостоятельно.