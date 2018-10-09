В Хабаровске на Олега Гроо завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-09T11:55:30+03:00

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В дальневосточной столице в отношении 54-летнего начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска возбудили уголовное дело. Этому предшествовала прокурорская проверка.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что Олег Гроо препятствовал законной предпринимательской деятельности. Речь идет о компании, которая занимается строительством жилого комплекса «Ю-сити», где дома строятся уже не первый год. И, казалось бы, что осталось совсем чуть-чуть, но все время что-то мешало. Как оказалось, одним из таких препятствий стало отсутствие дороги - полноценно достраивать дом без нее тяжело, не говоря уже о невозможности ввести его в эксплуатацию. А согласие на строительство дороги к жилому комплексу буксовало - все время находились причины сказать "нет".

- По нашей версии, с 2016 года и по настоящее время к чиновнику неоднократно обращались представители строительной организации, возводящей комплекс жилых домов в Индустриальном районе Хабаровска. Они просили выдать согласие на строительство примыкания к дороге, по которому должны были ездить машины. Но фигурант дела им отказывал по надуманным предлогам, - сообщил Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому по взаимодействию со СМИ.

Следователи считают, что из-за этого у строительной организации могли возникнуть сложности с вводом некоторых домов в эксплуатацию. А это, в свою очередь, могло привести к нарушению прав дольщиков. Олега Гроо не арестован, он находится на свободе. По этой статье ему грозит штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Его также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. Однако пока свой пост он не потерял. Сегодня днем Олег Яковлевич выступал на заседании городской думы.