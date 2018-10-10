В Амурске обвалилась крыша зимнего катка

СЕГОДНЯ 05:05 2018-10-10T06:16:48+03:00

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Здание у которого обвалилась крыша было построено в 1963 году и принадлежит администрации Амурского муниципального района. До недавнего времени в нем тренировались спортсмены местного хоккейного клуба «Юниор».

Сооружение отапливалось частично — обогревались только раздевалки и небольшое кафе, в основном помещении температура держалась на уровне до +5 градусов. В зимние месяцы в спортзале заливался каток и проводились занятия различных секций.

Восьмого октября, за день до обрушения крыши, в администрацию района пришли руководители хоккейного клуба. Спортсмены пожаловались им, что в помещении, где они тренируются стала разрушаться стена.

- Мы немедленно создали комиссию и в тот же день провели обследование, - рассказал Михаил Исаков, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Амурского района. - Здание признали аварийным и от греха подальше отменили в нем все занятия, вечером девятого числа, на следующий день нам сообщили, что там обвалилась крыша. Сейчас здание огорожено специальной лентой и выставлен пост, который должен не допускать на аварийный объект посторонних людей, в дальнейшем здесь поставим забор, может быть даже с колючей проволокой — на всякий случай.

По данным МЧС в одноэтажном спортзале провалились два пролета крыши на площади около 100 квадратных метров. Во время происшествия в здании людей не было. Пострадавших нет.

- В данный момент территория вокруг здания оцеплена сотрудниками полиции, постройку укрепили во избежание дальнейших разрушений, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы МЧС России по Хабаровскому краю. - Его дальнейшая судьба будет решатся органами местного самоуправления и собственником.

Администрация района уже заказала экспертизу здания — специалисты должны установить почему рухнула крыша, но по предварительной оценке обрушение - вина строителей.

- Мы, с нашим архитектором вместе были на месте ЧП, - подчеркнул Михаил Исаков. - И там невооруженным взглядом виден строительный дефект, видимо, рабочие в 1963 году пытались сдать объект досрочно и допустили брак. Но окончательные выводы, конечно, сделают эксперты.

В зависимость от выводов комиссии будет решена дальнейшая судьба здания, если специалисты признают его ремонтопригодным - спортзал восстановят, если найдут еще дефекты, которые могут угрожать целостности конструкции, то его снесут.