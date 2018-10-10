В Хабаровском крае построят 79 объектов для уничтожения мусора

СЕГОДНЯ 05:44 2018-10-10T06:16:48+03:00

А в следующем году появятся новые территории для обработки, сортировки и утилизации отходов

Изменить размер текста: A A

С 1 января 2019 года в России заработает новая система обращения с коммунальными отходами. Мусор теперь можно будет складировать только на полигонах из специального реестра. В Хабаровском крае таких всего два - в районе имени Лазо и возле города Советская Гавань, но это ненадолго.

НОВАЯ СТРОЧКА В КВИТКАХ ЗА КОММУНАЛКУ

С нового года вывоз мусора переходит в разряд коммунальной услуги. Платить будет каждый без исключения, в том числе и жители сел. Все должны будут заключить договор с региональным оператором «Хабавтотранс ДВ», который будет координировать цепочку обращения с отходами, на оказание соответствующей услуги.

Тариф пока не определен, его согласовывает комитет по ценам. Однако первоначальные цифры, которые приводила пресс-служба администрации, были странными. Для хабаровчан один кубометр вывезенного мусора обходится в разы дороже, чем для жителей 14 других районов края. А добираться до аккредитованных Росприроднадзором региональных полигонов зачастую даже дольше, чем из краевого центра.

В 2019 году в районах края должны появиться новые площадки под обработку, сортировку отходов, а также дальнейшую их утилизацию или захоронение. Пока все останется, как есть.

- Определить места под обработку отходов - это первый шаг. Дальше со следующего года заработает программа «Экология», по которой мы будем иметь возможность получать федеральные средства. Параллельно разрабатываем региональную программу, которая также будет учитывать эти мероприятия, - отметил Дарий Тюрин, исполняющий обязанности министра ЖКХ Хабаровского края.

ПО МУСОРУ МИЛЛИАРДАМИ

Федеральные средства пойдут, в том числе, и на строительство 79 объектов по уничтожению мусора по всему Хабаровскому краю. Общая стоимость, по предварительным подсчетам, восемь миллиардов рублей. Это будут полигоны, объекты обработки, утилизации и обезвреживания отходов.

- Например, в небольших районах можно поставить небольшую сжигательную установку и не захоранивать отходы. Сортировать и возить мусор там нецелесообразно экономически из-за небольшого объема накопления, - отметил Тюрин.

Рассчитана программа до 2024 года.

Кроме этого, инвестор заинтересован в строительстве завода по термолизу отходов. Под действием очень высокой температуры происходит разложение мусора, при этом дыма и запаха практически нет. Самое оптимальное, считает и.о. министра ЖКХ, строить такие объекты там, где уже есть полигоны. Сейчас инвестор рассматривает варианты размещения завода.