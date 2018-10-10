Житель Магадана пришел в банк и узнал, что его похоронили

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-10T10:04:51+03:00

Александр Ткач намерен подать в суд на тех, кто его "похоронил". Фото: @vesti_magadan

Мужчина хотел узнать куда пропала его пенсия, оказалось, что по документам магаданца уже нет в живых

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ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

В сентябре 62-летний житель Магадана Александр Ткач остался без пенсии. Вернее, сначала деньги пришли, как положено, но затем банк отменил операцию и списал сумму обратно. Мужчина пошел разбираться. Получилось это не с первого раза, поначалу специалисты говорили что-то невразумительное, а затем пенсионеру объявили - счет закрыт, потому что вы умерли!

- Я тогда вообще в шоке был. Давление подскочило. На несколько секунд перестал понимать, что происходит. Вот он я стою! Живой! А мне говорят, что меня похоронили, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Ткач, житель Магадана. - Потом я пошел в ЗАГС, где мне даже показали справку о том, что меня уже нет в живых. Документ им поступил из поселка Ягодный. Самое интересное, что я в этом селе никогда в жизни не был.

Уже потом Александр припомнил еще одну странность. В день выборов он пришел на избирательный участок и увидел, что его имя вычеркнуто из списка. Правда, в тот раз разбираться с этим он не стал.

ТЕЗКИ

Оказалось, в поселке Ягодный жил мужчина - Александр Васильевич Ткач, полный тезка нашего героя. Он когда-то лежал в местной больнице с онкологическим заболеванием. В конце августа он скончался. Справка о смерти пришла как-раз оттуда.

- Конечно, сейчас легче всего обвинить систему здравоохранения. У нас правда был такой пациент, у него только дата рождения отличалась. Однако наши коллеги при оформлении документов переписали данные, которые предоставили сотрудники полиции. Ничего от себя они не придумывали, - говорит Василий Губаль, заместитель главного врача по медицинскому обеспечению МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница». - Очень надеемся на то, что в скором времени мы вернем свое доброе имя, потому что ошибки с нашей стороны никакой не было.

Историей заинтересовались и в областном следственном комитете.

- Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области начата доследственная процессуальная проверка по статье «Халатность», - сообщил Андрей Макаров, старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области. - В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства, при которых недостоверные сведения о смерти мужчины 1956 года рождения были внесены в медицинские документы.

Лишь по результатам проверки станет ясно, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Кстати пенсия на счет Александра уже поступила.

- Как только он предоставил в отделение ПФР всю необходимую документацию, мы занялись открытием его лицевого счета, - рассказывает Ирина Ким, заместитель начальника регионального управления ПФР в Магадане.

После того, как следователи установят виновника инцидента, пенсионер намерен подать на него в суд и возместить моральный ущерб.