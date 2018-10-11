2018-10-11T04:32:27+03:00
Происшествия

В Хабаровске перекрыт крупный межрегиональный канал поставки «синтетики»

Задержаны семеро курьеров и изъято около 20 килограммов наркотиков
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровске перекрыт крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиковВ Хабаровске перекрыт крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиковФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

Операция началась с задержания на железнодорожном вокзале Хабаровска одного из пассажиров. Парень приехал из Москвы и нес в дорожной сумке полиэтиленовые пакеты с N-метилэфедроном, в просторечии называемый «солью» - сильным наркотическим веществом. Всего он вез более 10 килограммов наркотика.

- В ходе оперативной работы нашими сотрудниками была получена информация что в Хабаровск ожидается поставка крупной парти наркотического средства, - рассказал Дмитрий Лябах, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО. - Нам удалось установить курьера и задержать его. Задержанный признался, что получил наркотики и крупную сумму денег от своего знакомого, который занимается продажей запрещенных веществ через интернет-магазин. По его заданию мужчина должен был доставить наркотик на Дальний Восток, а затем разместить его в тайниках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке. За это ему обещали заплатить 300 тысяч рублей.

Признательные показания помогли транспортным полицейским выйти на его сообщников. В итоге были задержаны еще пятеро подозреваемых — все в возрасте от 25 до 29 лет, ранее в поле зрения сотрудников полиции они не попадали, судимостей не имели. При обысках в квартирах, где жили подозреваемые, нашли упаковочные пакеты с логотипом интернет-магазина, весы и ещё свыше девяти килограммов синтетического наркотика. Главного межрегионального курьера задержали в Курской области.

- Уникальность данной операции заключалась в том, что мероприятия по задержанию фигурантов проводились одновременно на территории четырех субъектов Россиской Федерации: город Москва, Курская область, Хабаровски и Приморский края, - отметил Дмитрий Лябах.

В отношении четверых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском районе отопительный период стартует 12 октября
Хабаровчанина отправили в тюрьму за торговлю несуществующими экзотическими животными
Хабаровск присоединится к акции «Мы за здоровье!»
Сельчанину в Хабаровском крае грозит тюрьма за культивацию конопли
Расстрелянный труп откопали на берегу реки в Хабаровском крае
Многодетная мать четыре года ищет пропавшего мужа в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 11 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков
Дети из Комсомольска-на-Амуре создали медицинский модуль для лунной базы
Видеоконтроль установят на улице Краснореченской в Хабаровске
Хозяйка частного дома в Хабаровске лишилась сейфа, полного денег и драгоценностей
Все дети равны - каждый ребенок особенный!
На границе Камчатки арестовали партию зараженного мяса
Труп под частным домом на Камчатке скрывали вдова и ее любовник
Своевременная профилактика и качественное лечение — отличное зрение на долгие годы
Метание ножа в дверь плачевно закончилось для хабаровчанки
Юные тхэквондисты из Хабаровска взяли «бронзу» на открытом турнире в Дальнегорске
На Камчатке ссора многодетных родителей закончилась поножовщиной
В Биробиджане погибли пешеходы, оказавшиеся под колесами неизвестного авто