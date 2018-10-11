В Хабаровске перекрыт крупный межрегиональный канал поставки «синтетики»

СЕГОДНЯ 02:24 2018-10-11T04:32:27+03:00

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Операция началась с задержания на железнодорожном вокзале Хабаровска одного из пассажиров. Парень приехал из Москвы и нес в дорожной сумке полиэтиленовые пакеты с N-метилэфедроном, в просторечии называемый «солью» - сильным наркотическим веществом. Всего он вез более 10 килограммов наркотика.

- В ходе оперативной работы нашими сотрудниками была получена информация что в Хабаровск ожидается поставка крупной парти наркотического средства, - рассказал Дмитрий Лябах, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО. - Нам удалось установить курьера и задержать его. Задержанный признался, что получил наркотики и крупную сумму денег от своего знакомого, который занимается продажей запрещенных веществ через интернет-магазин. По его заданию мужчина должен был доставить наркотик на Дальний Восток, а затем разместить его в тайниках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке. За это ему обещали заплатить 300 тысяч рублей.

Признательные показания помогли транспортным полицейским выйти на его сообщников. В итоге были задержаны еще пятеро подозреваемых — все в возрасте от 25 до 29 лет, ранее в поле зрения сотрудников полиции они не попадали, судимостей не имели. При обысках в квартирах, где жили подозреваемые, нашли упаковочные пакеты с логотипом интернет-магазина, весы и ещё свыше девяти килограммов синтетического наркотика. Главного межрегионального курьера задержали в Курской области.

- Уникальность данной операции заключалась в том, что мероприятия по задержанию фигурантов проводились одновременно на территории четырех субъектов Россиской Федерации: город Москва, Курская область, Хабаровски и Приморский края, - отметил Дмитрий Лябах.

В отношении четверых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.