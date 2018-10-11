Зажить нормальной жизнью дольщикам экс-Дальспецстроя мешают две справки

СЕГОДНЯ 06:03 2018-10-11T07:29:37+03:00

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Справки о технологическом присоединении к электросетям двух долгостроев исчезнувшего Дальспецстроя (ныне ГВСУ-6) тормозят сдачу домов. В объектах сконцентрирована основная часть дольщиков. Горэлектросети не могут выдать документы из-за долга предприятия в 18,5 миллиона рублей.

СПРАВКИ, ДЕНЬГИ И ДВА ДОМА

К сдаче уже готов дом №35 по Павла Морозова, который строился без денег дольщиков, на собственные средства предприятия. Теперь в него предлагают перейти людям из домов с низкой степенью готовности. Уже согласились 20 человек. Объект готовится к сдаче, до 20 октября должны устранить мелкие замечания. Второй дом - №26 по Выставочной улице - готов на 99 процентов. Квартиры в нем купили 217 дольщиков. 20 октября планируется подать заявку на итоговую проверку и сдать дом к концу ноября.

В столь хорошо складывающиеся дела вероломно вламывается НО - без справки о технологическом присоединении к электросетям дома не сдадут, а ее у ГВСУ-6 нет, как и денег на оплату долга за это самое присоединение. Появиться они могут по самым оптимистичным прогнозам в ноябре.

- Источник финансирования - реализация наших активов. Они будут выставляться на торги в конце октября-начале ноября и не факт, что все купят. А все поступающие деньги идут на достройку дома №26 по Выставочной улице, - сказал Андрей Харитонов, заместитель директора филиала 701 ФГУП «ГВСУ №6».

«КАРТИНА МАСЛОМ»

Как вариант рассматривается отсрочка платежа. В декабре ГВСУ-6 готово внести десять миллионов в счет долга, остальное - в начале 2019 года. По такому же принципу справку о техприсоединении выдал Водоканал.

- Водоканал справку ГВСУ-6 выдал, но ни одной копейки они не заплатили. Горэлектросеть находится в таком же состоянии практически, как и преемница Дальспецстроя. Они тоже живут проделанной работой, - выпалил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Решить проблему двух справок было поручено в режиме турбо. Кстати, проверят выставляемые городскими предприятиями суммы и отдельно разберутся в хитрых ходах, среди которых продление договоров с людьми. Это позволяет говорить: «Обманутых дольщиков в Хабаровском крае нет». Просмотрят и условия пеерзаключение договоров из домов с низкой степенью готовности в объекты с более высокой.

- У нас просто картина маслом. В принципе, все предприятия - городские, краевые, - можно сказать государственные и созданы они для того, чтобы облегчить жизнь людям. А мы крайними выставляем граждан и говорим: не заплачено за технологическое присоединение, поэтому дольщиков мы заселять не будем, справки давать не будем, на улице уже почти зима, пускай люди живут, где хотят, а мы будем изыскивать задолженность. Давайте посмотрим Горэлектросети, Водоканал, насколько эти требования обоснованы. Если все нормально, давайте разберемся, посмотрим тарифы в конце концов. Ну это же какой-то сюрреализм получается! Стоит дом готовый, есть люди, которых надо заселять и мы не можем этого сделать, - высказал недовольство Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Глава региона также подчеркнул, что в случае торможения сдачи домов, в дело вмешаются правоохранительные органы.

ЭТО НЕ ВСЕ

Всего в наследство ГВСУ-6 досталось 404 договора с дольщиками, 14 многоквартирных дома, 11 из которых возводится с привлечением денег людей.

На завершение строительство двух домов и стоянки по Льва Толстого нужно порядка 430 миллионов рублей. Объекты №№ 43 и 29 на пересечении Кубяка-Павла Морозова в разной степени готовности. Последний планируется сдать к концу первого квартала следующего года.

А вот группа жилых строений по улице Бондаря, в обозримом будущем достраивается не будет. Кстати, здесь тоже есть дольщики - две семьи с трехкомнатными квартирами. Перевести людей в другие объекты пока не могут - нет эквивалентных квартир в доме №35, а в других квадратный метр стоит дороже.