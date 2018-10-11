СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-11T11:08:04+03:00

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СВАЛКА ОБЪЕДИНЯЕТ

Необычная звериная дружба завязалась неподалеку от поселка Усть-Камчатский на восточном побережье полуострова. В нескольких километрах от села, рядом с рыбоперерабатывающими предприятиями, на свалке жила собака. Сами сельчане с давних времен называют это место первой заводской косой.

-Там везде водоохранные зоны. Машины, выезжая с завода, сбрасывают все рыбные отходы на свалки. Когда рыбы в регионе много, отбоя от медведей просто нет, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ирина, местная жительница.

Вдобавок к этому сельчане вырыли неподалеку яму и выбрасывали в нее отходы. Разумеется, и бродячие собаки, и медведи стали здесь частыми гостями. От таких встреч по всем законам природы можно было не ждать ничего хорошего, но оказалось, что и в зверином мире бывают исключения - общая «столовая» связала крепкой дружбой лайку и семью бурых медведей.

Пес пропал со свалки еще щенком в начале этого года. Местные жители, которые часто видели собаку на помойке, уж было подумали, что и лайка пошла мишкам на корм. Но не тут-то было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/672839" frameborder="0"></iframe> На Камчатке лайка сбежала в лес и подружилась с семьей медведей.

ФИЛЬМ ПРО ДРУЖБУ БЕЗ ГРАНИЦ

Лишь в мае стало ясно, что с лайкой все хорошо. Она жива, здорова. Просто родную поселковую свалку она поменяла на жизнь в тайге вместе со своей новой медвежьей семьей. Пролетающий над глухой тайгой квадрокоптер заснял один день из жизни животных. На кадрах эта самая лайка резвится в лесу, играет с медвежатами. Мама-медведица на удивление реагирует на приемыша абсолютно спокойно. Лишь один раз она по-родительски дала подзатыльник псу, чтоб вел себя прилично. Но дети есть дети, даже в мире животных - звериная ребятня продолжает играть, гуськом шагая по тропинке в тайгу.

На Камчатке лайка сбежала в лес и подружилась с семьей медведейФото: Социальные сети

- Мой знакомый охраняет там территорию. Сидел в этот день в болоке, запустил квадрокоптер и осматривал объекты, - рассказывает Владимир Кимовский, приятель «режиссера». - И где-то в середине мая он заснял такие кадры. Вы знаете, никто из нас не знал, что это видео вызовет такой резонанс. У нас оно долгое время хранилось, а мы только в этом месяце опубликовали его.

Когда в октябре кадры с квадрокоптера попали в сеть, местные жители, которым раньше не было дела до бродячего четвероногого, запереживали: а если медведи его съедят?

- У нас год был рыбным, сытным, думаем, что трагедии не будет. Тем более, такую собаку еще поймать надо, она же очень юркая, - шутит Владимир.

На Камчатке лайка сбежала в лес и подружилась с семьей медведейФото: Социальные сети

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Мы решили выяснить у экспертов, правда ли, что подобное поведение для животных необычно, или такие случаи встречаются часто, и в России каждый второй бездомный пес сбегает из дома с медведями?

- Это потрясающее явление! Ведь лайка - порода, которая как раз создана для того, чтобы охотиться на медведей, а она подружилась с ними, - говорит Павел Глазков, биолог. - По кадрам, собака действительно в добром контакте со зверями. Любопытно, что обычно в природе медведица очень ревностно относится к своим детям, а здесь собака спокойно играет с ними - удивительно. По размерам медвежат, я бы сказал, что это не май, а конец лета. Собака тоже молодая, по игривому поведению и габаритам, ей около года. То, что медведица так близко подпускает собаку к детям, говорит о том, что они давно находятся в контакте. Это не день, не два. У меня есть предположение, что лайка прибилась к семье еще щенком ранней весной. Зверь с сильными материнскими инстинктами не смог отвернуться от малыша. Все лето они провели вместе, а потом собака подросла и ушла вместе с новой семьей в лес. Признаюсь честно, история просто поразительная.

На Камчатке лайка сбежала в лес и подружилась с семьей медведейФото: Социальные сети

Местные жители говорят, что лайка до сих пор гуляет по тайге с приемной мамой и братьями, лишь изредка возвращаясь на родную свалку пообедать. А иногда «к столу» они выходят все вместе. Вскоре четвероногий друг косолапых заскучает, потому что зимовать ему придется в одиночестве.

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