В Советской Гавани произошла масштабная утечка нефтепродуктов рядом с Охотским морем

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-11T11:49:26+03:00

На место, где произошла утечка мазута площадью 500 квадратных метров, уже съехались сотрудники природоохранной прокуратуры и регионального СК. А активисты приравняли случившееся к масштабам ЧС [видео]

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Буквально вчера, 10 октября, утром жители Советской Гавани отправили в краевое отделение ОНФ видеоролик, на котором они запечатлели экологическую катастрофу. На кадрах женщина под дождем снимает, как дорогу заволокло мазутом. Нефтепродукты вытекли из огромной трубы, расположенной вблизи дороги. Выглядит это крайне жутко, не говоря уже о том, какой ущерб случившееся нанесло экологии.

- Жители Советской Гавани сказали, что обнаружили разлившийся мазут буквально в 150 метрах от береговой линии залива возле бухты Эггэ. По нашим оценкам, площадь розлива составила более 500 квадратных метров, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Владимир Сидоров, руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края. - После этого мы обратились в природоохранные структуры. Для оценки последствий от разлива нефтепродуктов на место съехались специалисты из разных структурных ведомств. Надеемся, что в ближайшее время виновников происшествия привлекут к ответственности. Мы оцениваем эту ситуацию близкой к ЧС.

По словам активистов, там находится резервуарный парк, в котором хранятся нефтепродукты, некоторое время там даже находился Северный завоз.

На место происшествия уже выехали специалисты, чтобы взять пробы жидкости на анализы. Даже региональный СК проводит по данному факту проверку.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе: источник разлива нефтепродуктов, собственник предприятия и ущерб, причиненный экологии, - говорит Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Однако местные жители волнуются, что мазут дотечет до побережья Татарского пролива. Тогда чрезвычайной ситуации не избежать.