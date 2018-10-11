На Камчатке мужчина изнасиловал 5-летнюю дочку своей собутыльницы

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-11T12:50:46+03:00

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На Камчатке суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, который изнасиловал дочку своей приятельницы. Само преступление произошло в мае этого года, а судебное заседание только накануне. Мужчина впервые оказался на скамье подсудимых. Более того, экспертиза не выявила у него отклонений сексуального предпочтения, а именно педофилии.

- Он нигде не работал. А в тот майский вечер выпивал с мамой девочки и ее подругой в квартире той самой знакомой. Там еще были четверо детей: двое мальчиков хозяйки дома и сын с дочкой - гости. Потерпевшей малышке на тот момент было всего пять лет, - рассказывают в прокуратуре Камчатского края. - Мужчина изнасиловал девочку, а также совершал насильственные действия сексуального характера. В момент преступления он был сильно пьян. А вот родителей детишек в квартире не было. Они оставили своих чад наедине с приятелем, а сами ушли выпивать в кафе.

Когда он остался наедине с детьми, решил совратить единственную в компании девочку, несмотря на ее возраст. Сначала он целовал ничего не понимающего ребенка, а уже затем перешел и к более взрослым ласкам, что и расценивалось следователями, как «иные действия сексуального характера».

- Когда мужчина уже перешел к самому половому акту, в какой-то момент он одумался и прекратил эти действия. Однако непоправимый урон телу девочки уже был нанесен, - отметили в прокуратуре.

Скрыть такое было невозможно. И, конечно, эта информация дошла до следователей. А затем расследование и суд, который приговорил камчадала к 13 годам лишения свободы. Это время он проведет в колонии строгого режима. Помимо всего прочего, насильнику предстоит выплатить девочке 500 тысяч рублей. На ее имя откроют счет, куда и будут «капать» деньги. Их она получит, когда достигнет 18 лет.

Дело сейчас расследуют и в отношении нерадивой матери малышки. Они с подругой, к слову, ведут асоциальный образ жизни — любят выпить. Родительница, оставившая ребенка с малознакомым мужчиной, может лишиться детей. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».