Шаурмой из кафе отравились два десятка человек из Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-11T12:48:31+03:00

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Случилось все в небольшом кафе в селе Ленинское. Помещение объединено вместе с продуктовым магазином, чтобы покупатели могли не только приобрести нужные товары, но и отобедать.

9 октября местные жители вместе с детьми заглянули в заведение. Выбор пал на шаурму. Быстро, вкусно — все, что нужно, чтобы заморить червячка в будний день. Однако через некоторое время посетителям кафе стало плохо.

В разное время в инфекционное отделение центральной областной больницы Биробиджана обратились двадцать человек. Среди них - четыре ребенка. У всех признаки острой кишечной инфекции.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления.

- На сегодняшний день состояние пациентов больницы врачи оценивают как удовлетворительное. Все они до сих пор находятся в палатах. Действительно, по предварительной данным, причиной отравления стала шаурма. По крайней мере, врач подозревает именно ее, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Жанна Крепкогорская, руководитель пресс-службы прокуратуры ЕАО. - Роспотребнадзор полностью приостановил деятельность кафе на 90 суток. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины отравления, исследуются вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, изучаются вопросы поставки и реализации продуктов питания.

Как раз в ходе проверки станет ясно, привезли ли продукты для приготовления шаурмы поставщики или же все ингредиенты были взяты из того же магазина.

Вместе с прокуратурой доследственную проверку ведут сотрудники областного СК.