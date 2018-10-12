Дневники музыканта из Комсомольска: Джаз и боль Alex Murzovski

СЕГОДНЯ 04:31 2018-10-12T05:40:39+03:00

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Каждый день его жизни насыщен болью и музыкой. Каждый шаг дается с трудом. Комсомольчанин Александр Мурзаев - человек, который ежедневно сражается с болезнью, немощью и желанием опустить руки.

ПО ТРАМВАЙНЫМ РЕЛЬСАМ

От остановки Дземги (это рядом с проходными завода имени Гагарина) до площади Ленина - семь с половиной километров, более 10 тысяч шагов. Полтора-два часа ходьбы для обычного человека. Для Александра это почти непреодолимая дистанция. С тех пор, как в Комсомольске-на-Амуре не стало трамваев, он выбирался в «город» (так обычно называют обитатели Дземог центральную часть Комсомольска) всего два-три раза. Через «не могу». Причем тут трамвай? Это был единственный вид транспорта, с помощью которого еще молодой парень мог передвигаться. В автомобиле, автобусе его жутко укачивает, повышается давление, обостряется мигрень, так что приходится просить остановиться. Идти пешком с его диагнозом - тоже испытание не для слабонервных.

Дневники музыканта из Комсомольска: Джаз и боль Alex MurzovskiФото: Социальные сети

Выдержка из дневника Александра: Тридцать первое августа 2018 года, время 21:44. Сил у меня не осталось, но эту запись я сделать обязан... Когда первого апреля прекратилось трамвайное движение между Дземгами и Центральным округом, я долго гонял идею - рискнуть добраться до ЦО (Центральный округ - ред.) пешком хотя бы пару раз за лето. В итоге, в последний день лета я все-таки психанул и пошел. Здесь вызов оказался более глобальным: я мог упасть где-нибудь вдоль комшоссе, и все... Я шел метр за метром. Прошелся по демонтированным путям, печально-жуткое зрелище, с этим городом явно что-то идет не так. При возможности срезал путь. Несколько раз меня накрывало, но я не останавливался. Дошел до площади Ленина, на лице сквозь дикую усталость - улыбка. Зашел в «Мир Музыки», купил на последние деньги гармонику в долгожданной Фа. И пошел обратно уже на десятом дыхании. Я счастлив, хоть и путь был очень нестабилен.

Александр называет себя человеком одной улицы, после обострения остаточных симптомов болезни его максимум - полтора километра до парка Гагарина (2142 шага). Там поздней весной, летом и ранней осенью он играет на губной гармонике, зарабатывая себе на жизнь. Около двух тысяч рублей за восемь часов стрита. Другой работы у него нет - здоровье не позволяет.

ЖИЗНЬ В ФУТЛЯРЕ

В раннем возрасте у Александра диагностировали гистиоцитоз-X, в форме болезни Хенда - Шюллера - Крисчена (может поражать детей в любом возрасте. Характерны дефекты костей черепа, таза, экзофтальм, несахарный диабет, ожирение, отставание в физическом развитии, гепатомегалия, лимфаденопатия, петехиальная сыпь, себорея, изменения в легких, стоматиты. К основному заболеванию может присоединиться вторичная инфекция). Собственно, тогда жизнь маленького Саши могла и закончиться, если бы не случай. Когда ему было три года, в Хабаровск приехали врачи из Японии, которые могли сделать операцию. Бесплатно. Вот только было одно условие - родители должны были подписать отказ от ответственности. Они подписали, мальчика прооперировали, распространение болезни остановилось. Затем были курсы химиотерапии, бесконечные визиты к врачам, специальный детский сад, школа-интернат и множество остаточных явлений.

- Моя медицинская карта была толщиной с том «Войны и мира». В очередях в поликлинике меня всегда удивляло то, что у других людей, даже пенсионеров, они гораздо тоньше. Болезнь и лечение практически меня погубили - был почти уничтожен иммунитет, возникли проблемы с сосудами и кровообращением, ухудшилось зрение, сейчас я без очков ничего не вижу. В 16 лет по основному дефекту у меня сняли инвалидность, но остались вторичные, и они в совокупности оказались гораздо серьезнее, чем сама болезнь, - рассказывает «КП» Александр Мурзаев.

Дневники музыканта из Комсомольска: Джаз и боль Alex MurzovskiФото: Социальные сети

Выдержка из дневника Александра: Шестое сентября 2018 года, время 22:29. После трех дней дождевого ада моя голова в том же состоянии, что и дороги в нашем городе... Все залито болью, но терпимой. Я даже почти не пью таблетки, это прогресс. С болью тоже надо уметь договариваться, а не подавлять или игнорировать. Все в этом мире можно прощупать на наличие смысла, если, конечно, голова работает. У меня еще что-то работает, хоть я и в этом часто сомневаюсь. Боль не дает мне расслабиться. Я и играю почти всегда с головной болью, хоть это и не заметно…

Александр не сдался, в 2007 году сдал ЕГЭ и поступил в педагогический университет Комсомольска-на-Амуре на очное отделение. На втором курсе обучение пришлось прервать, активная учеба довела парня до нервного срыва. Болезнь опять обострилась. После академа он все-таки нашел в себе силы получить диплом психолога, но работать по специальности не стал.

Дневники музыканта из Комсомольска: Джаз и боль Alex MurzovskiФото: Социальные сети

- К сожалению, это не возможно, - вздыхает Александр. - Здоровье не позволяет. Это как с отношениями, я точно знаю, что у меня никогда не будет семьи, я всегда буду один, без любимого человека. Я просто не смогу его подвести. Вы знаете, я ведь раньше был эдаким человеком в футляре. Больницы, специализированный детский сад, специализированный интернат. Я раньше просто боялся выходить из дома, я всю жизнь жил в инкубаторных условиях, а здесь столкнулся с другим миром. Выжить помогла музыка.

ALEX MURZOVSI

Выдержка из дневника Александра: Джаз для меня - метафора жизни со всеми красками и полутонами, ошибками и правильностями. Многие говорят, что я не умею играть джаз. А я говорю - идите лесом... культурно, конечно. Все, что я играю, даже самое нелепое, есть мой дух и моя тусклая страсть к жизни. Я знаю, где и какой звук в моем инструменте, и делаю все, чтобы эти звуки соответствовали моему актуальному периоду жизни, а не теории и схемам в книжках. У меня свое понимание музыки, свой мир, в котором нет почти никого, и уж тем более тех «знатоков», которые мне навешивают про «неумение». Кто они вообще такие?! Я не отрицаю значение музыкальных основ. Я же не дурак. Напротив, в джазе без них никак. Но я открываю эти основы по-своему, как мне позволяет искореженный болезнью мозг и организм. Я играю по совести. Каждая нота отрывается от моего тела и дыхания, которое тоже нарушено, и я не могу играть как все, диафрагмально. Это мой, мать его, джаз! Я его выстрадал. Я за него боролся и борюсь…

Дневники музыканта из Комсомольска: Джаз и боль Alex MurzovskiФото: Социальные сети

Джаз - это то, что Александр играет на своих стритах, когда добирается до парка Гагарина. Первую губную гармошку он приобрел со стипендии в 2011 году. Потом подарил ее парню, который очень хотел научиться играть, за второй, купленной на последние деньги, ходил пешком в последний день лета. Играть учился сам - подбирал мелодии, смотрел обучающие ролики в интернете. Научился - людям нравится. Нравится и посетителям кафе «Символ» в ДК Авиастроителей.

- Я пришел туда и увидел на стене трубу, кларнет, - вспоминает Александр. - Пошел к хозяину и прямо спросил - могу ли я выступать здесь. Меня прослушали и разрешили играть, хотя в то время делал это я довольно средне. Стою там с коробкой, посетители бросают, кому сколько не жалко - кто пятьдесят рублей, кто сто, однажды женщина в годах положила целых пятьсот рублей. Если не дают ничего, я не обижаюсь, я не требую денег, главное, чтобы людям мое исполнение поднимало настроение. Зарабатываю немного, но это позволяет мне быть пусть немного, но независимым. Я живу с родителями, они пенсионеры, пенсии небольшие, так что я стараюсь не брать у них денег. Они и так со мной настрадались.

Дневники музыканта из Комсомольска: Джаз и боль Alex Murzovski. Фото Komsogam

Джаз - первая любовь Александра, вторая и главная - музыка в стиле эмбиент. На его страничке в социальной сети почти каждый день идут стримы, где парень импровизирует в прямом эфире под псевдонимом Alex Murzovski. Импровизировал. Пока старенький компьютер не сгорел. На новый нужно 17 тысяч - неподъемная сумма для стрит-музыканта. И тут на помощь пришли друзья. Их у него множество.

- Я эмпат. Человек, который расположен к общению, - делется Алекс. - Я очень благодарен своим друзьям, они приезжают ко мне, поддерживают. Странно, что вокруг меня стали концентрироваться музыканты - у нас в городе очень много талантливых людей. Раньше, говорят, они существовали каждый по отдельности, теперь вместе. Недавно мы в парке собрались и устроили сейшен, пришли мои друзья, это было очень здорово. Спасибо им огромное за поддержку. Кстати, за два дня мне удалось собрать почти девять тысяч на новый компьютер. Это очень важно для меня, то, что я делаю - это моя жизнь, а без помощи я бы не справился.

Alex Murzovski - это псевдоним, придуманный Александром в 2014 году, своеобразная попытка выйти за пределы своего «я», изменить судьбу.

Дневники музыканта из Комсомольска: Джаз и боль Alex MurzovskiФото: Социальные сети

- Я раньше не понимал, зачем люди берут псевдонимы, теперь догадался. Когда человек занимается творчеством, он теряет своя «я», выходит за пределы своего имени, получает некую метафизическую надстройку над личностью. Надстройку, которая выходит за рамки биографии, национальности, гражданской позиции, вероисповедания, и это проецируется на все. Так и родился мой псевдоним, - расуждает Александр. - Мурзовски - имеет какую-то ноту незлого напряжения. Мне это понравилось, это очень похоже на мою теперешнюю жизнь.