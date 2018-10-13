Окрестности Хабаровска начинают дымить
Первые осенние пожары ликвидируют хабаровские огнеборцы. Накануне на острове Большой Уссурийский пожарные час укрощали пал сухой травы. Огонь успел распространиться на 1,5 километра, но до построек не добрался.
В пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю напоминают, что большинство осенних природных пожаров - дело рук человека. Люди жгут траву и мусор в дачных сообществах, зонах отдыха и местах сбора дикоросов. Все вышеперечисленное, кстати, находятся в зоне особой опасности.
Особую любовь к поджиганию питают обитатели островов Хабаровска. Чтобы потушить пожар, экстренные службы добираются до места на лодках, катерах или авиации. При этом палы могут распространяться на обширные площади, а места забора воды в глубине островов ограничены.
- К сожалению, сотрудники ежегодно регистрируются загорания сухой травы на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Мы призываем граждан быть внимательными, беречь свое имущество и своих соседей. Не сжигайте сухостой, листву и мусор, заранее убирайте траву со своих участков и другой горючий материал. Также важно заранее окашивать свою территорию, делать минерализованные полосы, создавая естественные преграды, которые не дадут огню перейти на постройки, - сказал Евгений Костюк, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам Хабаровска.
Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. Сумма штрафов за намеренный поджог в этот период удваивается.