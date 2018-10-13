Окрестности Хабаровска начинают дымить

СЕГОДНЯ 04:48 2018-10-13T04:49:29+03:00

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Первые осенние пожары ликвидируют хабаровские огнеборцы. Накануне на острове Большой Уссурийский пожарные час укрощали пал сухой травы. Огонь успел распространиться на 1,5 километра, но до построек не добрался.

В пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю напоминают, что большинство осенних природных пожаров - дело рук человека. Люди жгут траву и мусор в дачных сообществах, зонах отдыха и местах сбора дикоросов. Все вышеперечисленное, кстати, находятся в зоне особой опасности.

Особую любовь к поджиганию питают обитатели островов Хабаровска. Чтобы потушить пожар, экстренные службы добираются до места на лодках, катерах или авиации. При этом палы могут распространяться на обширные площади, а места забора воды в глубине островов ограничены.

- К сожалению, сотрудники ежегодно регистрируются загорания сухой травы на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Мы призываем граждан быть внимательными, беречь свое имущество и своих соседей. Не сжигайте сухостой, листву и мусор, заранее убирайте траву со своих участков и другой горючий материал. Также важно заранее окашивать свою территорию, делать минерализованные полосы, создавая естественные преграды, которые не дадут огню перейти на постройки, - сказал Евгений Костюк, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам Хабаровска.

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. Сумма штрафов за намеренный поджог в этот период удваивается.