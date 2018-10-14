2018-10-15T10:42:05+03:00
Общество

Водозаборные колонки нового поколения шокировали хабаровчан

Одни не поняли, почему нужно платить за воду, вторые не сразу разобрались, как пользоваться устройством
Ольга КИВА
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Водозаборные колонки нового поколения шокировали хабаровчанВодозаборные колонки нового поколения шокировали хабаровчанФото: Геннадий БИСЕНОВ
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В краевой столице появились первые водозаборные колонки нового поколения. Специальное оборудование установили вместо демонтированных старых на улицах Победы и Партизанкой. Теперь жители окрестных домов смогут получить желанную воду, только после оплаты. Стоимость одного кубометра воды – 41 рубль, то есть четыре копейки за литр. Сумма соответствует действующим тарифам.

Местные жители отнеслись к нововведению неоднозначно. Одни не поняли, почему нужно платить за воду, которая всегда была доступна для народа, другие даже не сразу разобрались, как пользоваться устройствами, на которых есть счетчики и датчики оплаты.

- Заплатил – воду получил, нет - значит проезжай мимо. Сейчас колонка является бесплатным источником воды. Мы это дело сейчас стараемся упорядочить, - прокомментировал Сергей Бойко, начальник службы реализации МУП «Водоканал».

Чтобы получить воду из колонки нового поколения, горожанам нужно будет заключить договор с МУП «Водоканал», внести предоплату и получить специальный ключ. Внешне он похож на домофонный. Его нужно прикладывать к считывателю и вода будет поступать. Если на счету закончатся деньги, то в долг получить жидкость уже не получится.

До конца года в краевой столице планируют установить еще четыре модернизированных колонки. Они заменят устройства, которые сейчас активно используют не только жители близлежащих домов, но и проезжающие мимо автомобилисты.

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