Сергей Фургал «нащупал» болевые точки Комсомольска-на-Амуре

15 Окт. 02:44 2018-10-15T12:19:17+03:00

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Избранный в конце сентября новый глава региона побывал с первой рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре, где посетил стройки социально важных объектов. Вопросов к подрядчикам и министрам у него было много, но отчитывать своих замов при журналистах и зеваках Фургал не стал. Он решил сгладить углы, признав, что в городе есть проблемы и их нужно решать. Но и здесь говорил расплывчато.

- В Комсомольске-на-Амуре на сегодня есть несколько болевых точек, первая из которых отток населения. Есть проблемы с жильем и городской средой, - считает Сергей Фургал. - Город задумывался как промышленный, но в этом плане есть несколько проблемных вопросов, которые нужно решать. В целом, проблемы у всех одни: высокие тарифы, не очень высокие заработные платы, проблемы со школами и детскими садами, с первичной медициной.

Многие из этих вопросов в городе уже сейчас пытаются решить: строят инженерную школу, детский больничный комплекс с квартирами для его будущих сотрудников и зарплатами от 55 до 120 тысяч рублей, обустраивают набережную. Только вот и в реализации этих проектов много проблемных мест и недоработок. К примеру, подрядчик, который строит инженерную школу, работает в долг. С больничным комплексом все тоже не совсем гладко. Здесь работы идут с отставанием от графика на два месяца, не освоено еще 100 миллионов рублей, а сам проект требует доработки. Про реконструкцию набережной вообще отдельная история. Но новый глава региона уверен, что нужно действовать системно, чтобы устранить все эти вопросы, решая каждую из проблем поочередно, а не хватаясь за все сразу.

- Комсомольску, как и другим городам и сельским поселениям, уделим равнозначное внимание. Выделять кого-то, а кого-то задвигать - неправильно. Я поднял вопрос по ремонту междомовых проездов и территорий, - отметил Фургал. - Здесь фасады зданий обшарпанные. По приезду в Хабаровск будем разговаривать с ответственными за это людьми, чтобы исправить ситуацию.

Но как исправлять и в каком направлении правительство будет работать в первую очередь губернатор не рассказал. Лишь констатировал, что проблемы есть и над этим нужно работать.