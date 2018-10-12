Юрий Бердаков: «Мы сделали то, что должны были сделать»

СЕГОДНЯ 05:05 2018-10-12T05:40:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из новостных порталов Хабаровска появилась шокирующая новость. Краевой перинатальный центр обвинили в неоказании врачебной помощи молодой матери, потерявшей ребенка на позднем сроке беременности. На этой версии настаивала женщина, назвавшаяся двоюродной сестрой пострадавшей от «врачебного произвола». Событие получило большой общественный резонанс. В комментариях к материалу люди сочувствовали пациентке и откровенно нелестно отзывались о лечебном учреждении. Однако, выражаясь юридическим языком, пусть будет выслушана и другая сторона. Поиски администрации перинатального центра не затянулись. Главный врач центра Юрий Николаевич Бердаков на просьбу о встрече отреагировал положительно и дал свою оценку скандальному событию.

- Ситуация сложилась следующим образом: у женщины произошел выкидыш. Остатки плаценты задержались в полости матки. Нашими коллегами в Чегдомыне было произведено две попытки инструментального удаления, но случай оказался сложным. Обратились за помощью к нам. Несколько раз совещались со службой дистанционного контроля нашего центра, проведена была и видеоконференция. В конечном итоге было принято решение доставить пациентку к нам, - вносит ясность Юрий Николаевич.

- Пациентку доставили на вертолете?

- Да, на вертолете медицины катастроф, - конкретизирует Юрий Бердаков. - О прилете борта были оповещены все отделения. Было проведено обследование, курс антибактериальной терапии, поскольку третья операция могла быть опасна для жизни. Это требования лечебного стандарта, а стандарт придуман не для того, чтобы его нарушать. Одиннадцатого октября произвели операцию, на репродуктивной функции пациентки она никак не сказалась.

- Откуда же возникла информационная напряженность?

- Здесь вопрос юридический. При госпитализации пациент подписывает ряд бумаг, в числе которых есть и бумага об оповещении родных, список которых указывается. Оповещение других лиц о состоянии здоровья пациента не только противоречит врачебной этике, но и закону о защите персональных данных.

- Сестра пациентки обращалась к вам за информацией о состоянии здоровья родственницы?

- Ни ко мне, ни к кому-либо из персонала не обращалась ни по телефону, ни лично. Вопросы задавать начали уже журналисты. Вообще, администрация перинатального центра всегда открыта для контактов и комментариев, все необходимые телефоны, включая телефон главного врача, есть в свободном доступе, - подчеркивает Юрий Николаевич.

Чтобы детально разобраться в ситуации, главный врач перинатального центра сам обратился в региональный следственный комитет с просьбой провести доследственную проверку.

«Комсомольская правда» продолжит следить за развитием событий.