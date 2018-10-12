2018-10-12T06:44:06+03:00
Общество

В Хабаровске скоропостижно скончался командующий Восточным округом войск национальной гвардии

Генерал-полковнику Игорю Груднову, Герою Российской Федерации, было всего 59 лет
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровске скоропостижно скончался командующий Восточным округом войск национальной гвардии. Фото Пресс-службы Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.В Хабаровске скоропостижно скончался командующий Восточным округом войск национальной гвардии. Фото Пресс-службы Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Изменить размер текста:

Игорь Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе Республики Татарстан. В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознамённое училище имени Кирова МВД СССР, в 1989-м – Военную академию имени Фрунзе, в 2004-м – Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

С 1980 года служил на командных должностях в Управлении внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР, с 1989-го – в Управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В 1996 году переведён на Северный Кавказ, где командовал бригадой, был заместителем командира дивизии. С октября 1999-го – начальник штаба, затем командующий группировкой «Север» на территории Чеченской Республики. Он никогда не прятался за спины солдат и офицеров, лично принимал участие в боевых действиях, неоднократно был ранен.

За мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов 29 февраля 2000 года полковнику Игорю Сергеевичу Груднову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В 2005 году он был назначен первым заместителем командующего войсками Сибирского округа, в 2011-м – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск, а 13 октября 2016-го – командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

- За время руководства округом он сумел сформировать работоспособный коллектив профессионалов, болеющих за порученное дело, и вместе с подчиненными навести правопорядок и обеспечить общественную безопасность в регионе. В тесном контакте с коллегами из МВД и ФСБ России, а также представителями Федерального агентства по рыболовству военнослужащим и сотрудникам округа удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и в ходе оперативно-профилактических мероприятий вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов, - отметили в пресс-службе Восточного округа Росгвардии.

В воскресение 14 октября в 12 часов в нижнем храме Спасо-Приображенского собора состоится отпевание командующего, затем траурная процессия пройдет по улице Ленина к зданию штаба Восточного округа войск Росгвардии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожар в многоэтажке в Хабаровске: горела квартира на девятом этаже
Аэропорту в Хабаровске придумали новое имя
Бизнесмена в Хабаровске обязали закрыть мастерскую из-за продавца-иностранца
В Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной матери
Смерть пожилого пациента обошлась больнице Комсомольска-на-Амуре в 500 тысяч рублей
Пожар в жилом доме в Хабаровском крае: из горящего здания эвакуировали 40 человек
В Хабаровске проведут юбилейный турнир по вольной борьбе
Артиллеристы в Хабаровском крае поднялись по тревоге
Матч «СКА-Нефтяник» - «Ветланда» 11 октября: первая победа хабаровчан на Кубке мира
Пьяный жених в Хабаровском крае умер из-за критики в адрес собственной невесты
Для нуждающихся школьников Хабаровского края собрали 27 миллионов рублей
Погода в Хабаровске на 12 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков
Жителя Хабаровского края отправили под суд за ловлю краба
В Хабаровске автобусный маршрут №82 изменился с 10 октября
В Хабаровске заканчивается навигация по Амуру
Пользователь соцсети на Сахалине обвиняют в экстремизме
Пожар на «Амуте» в Хабаровском крае: полностью сгорело кафе «Матрешка»
Эковолонтеры из Хабаровского края поборются за звание самых лучших в России
В Комсомольске-на-Амуре открыли кабинеты по бесплодному браку
Любителей осетровых из Хабаровского края поймали с незаконным уловом
Землетрясение на Сахалине: многоэтажки на Камчатке немного потрясло
В ЕАО нашли заблудившегося сборщика орехов
В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбака
В Хабаровске пожилая велосипедистка врезалась в автобус