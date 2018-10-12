В Хабаровске скоропостижно скончался командующий Восточным округом войск национальной гвардии

СЕГОДНЯ 06:06 2018-10-12T06:44:06+03:00

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Игорь Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе Республики Татарстан. В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознамённое училище имени Кирова МВД СССР, в 1989-м – Военную академию имени Фрунзе, в 2004-м – Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

С 1980 года служил на командных должностях в Управлении внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР, с 1989-го – в Управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В 1996 году переведён на Северный Кавказ, где командовал бригадой, был заместителем командира дивизии. С октября 1999-го – начальник штаба, затем командующий группировкой «Север» на территории Чеченской Республики. Он никогда не прятался за спины солдат и офицеров, лично принимал участие в боевых действиях, неоднократно был ранен.

За мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов 29 февраля 2000 года полковнику Игорю Сергеевичу Груднову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В 2005 году он был назначен первым заместителем командующего войсками Сибирского округа, в 2011-м – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск, а 13 октября 2016-го – командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

- За время руководства округом он сумел сформировать работоспособный коллектив профессионалов, болеющих за порученное дело, и вместе с подчиненными навести правопорядок и обеспечить общественную безопасность в регионе. В тесном контакте с коллегами из МВД и ФСБ России, а также представителями Федерального агентства по рыболовству военнослужащим и сотрудникам округа удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и в ходе оперативно-профилактических мероприятий вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов, - отметили в пресс-службе Восточного округа Росгвардии.

В воскресение 14 октября в 12 часов в нижнем храме Спасо-Приображенского собора состоится отпевание командующего, затем траурная процессия пройдет по улице Ленина к зданию штаба Восточного округа войск Росгвардии.