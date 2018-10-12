Компьютерный вирус помог работникам АЗС в Хабаровском крае «заработать» более 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-12T10:11:44+03:00

Компьютерный вирус помог работникам АЗС в Хабаровском крае «заработать» более 10 миллионов Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Всего под подозрение попали 13 мужчин, которые разработали схему и распространяли вирус на заправках [фото, видео]

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Наверняка, каждый смотрел голливудский фильм про крутых мошенников, которых называли «13 друзей Оушена». Оказалось, что и в Хабаровском крае такие имеются. Только речь пойдет не о казино и отелях, а о заправках. Тринадцать работников станций подозреваются в краже топлива. Скажите, что рядовой случай, и в этом нет ничего особенно? Спешим убедить вас в обратном - преступники попались интеллектуальные. Грабить автозаправки мужчинам помогала не грубая сила, а вредоносная компьютерная программа. Их обвиняемые использовали в системах управления колонками на АЗС.

Компьютерный вирус помог работникам АЗС в Хабаровском крае «заработать» более 10 миллионовФото: УМВД России по Хабаровскому краю

Вирус действовал так, что при обслуживании каждого клиента техника не доливала в баки машин не меньше 5 процентов от оплачиваемого объема бензина. В итоге нефтепродукты сообщники перепродавали, а выручку делили между собой.

О преступлении стало известно после того как руководство одной из компаний, которая занимается розничной и оптовой продажей нефтепродуктов, обнаружило крупную недостачу. После этого предприниматель обратился в полицию. Правоохранители инициировали проверку, во время которой отключили вирусную программу.

Не так давно к одному из подозреваемых в гости наведались сотрудники ведомства и нашли у него в квартире десятки маленьких компьютеров, обучающие программированию методички и деньги. Не только миллионы рублей, но и иностранную валюту.

Компьютерный вирус помог работникам АЗС в Хабаровском крае «заработать» более 10 миллионовФото: УМВД России по Хабаровскому краю

В результате сотрудники следственного управления МВД России по Хабаровскому краю возбудили дело по статье «Кража, совершенная группой лиц в особо крупной размере».

- В отношении двух фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, десять находятся под подпиской о невыезде, один – под домашним арестом – рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Компьютерный вирус помог работникам АЗС в Хабаровском крае «заработать» более 10 миллионовФото: УМВД России по Хабаровскому краю

В ведомстве отметили, что десять миллионов рублей, деньги других государств, оборудование, с помощью которого мужчины устанавливали вирус, уже изъяты. Теперь 13 фигурантам грозит срок вплоть до 10 лет лишения свободы.

Компьютерный вирус помог работникам АЗС в Хабаровском крае «заработать» более 10 миллионовФото: УМВД России по Хабаровскому краю