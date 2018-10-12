Берега перепутали: Хабаровский мост «переехал» в Украину

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-12T12:10:11+03:00

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В Одесской области 5 октября гостил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Высокому гостю и президенту Украины Петру Порошенко продемонстрировали предпроект моста через реку Дунай, который свяжет аж четыре государства.

Мост через Дунай должен стать частью европейского маршрута Украина-Румыния-Болгария-Турция. Появится на нем и международный автомобильный пункт пропуска. Примерная длина - 1,05 километра, ориентировочная стоимость - 243 миллиона евро, предположительный вид - как на пятитысячной российской купюре.

Дело в том, что на информационном стенде с презентацией проекта была помещена фотография знаменитого Амурского моста в Хабаровске, который изображен на российской купюре самого высокого номинала. Причем изображение подписано: «Ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)». Конфуз не остался незамеченным.

А ведь хабаровскому мосту (или как его называют «Амурское чудо») больше века - его построили в далеком 1916 году. В 1992 году объект претерпел изменения - автомобильную и железную дороги разредили по ярусам. «Амурское чудо» протяженностью 3891 метра занимает седьмую строчку в списке самых длинных мостов России и связывает два региона - Хабаровский край и Еврейскую автономную область.