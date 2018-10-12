СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-12T11:26:40+03:00

Ограничение движения в Хабаровске в день прощания с Игорем Грудновым. ФОТО: пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Перекрытие улиц начнется в 14:00 и продолжится до 15:30

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14 октября в Хабаровске состоится траурное шествие в память о генерал-полковнике Игоре Груднове, который скоропостижно скончался вчера, 11 октября. Марш начнется в 14:00, с этого времени в дальневосточной столице временно изменится схема движения транспорта. Ограничения коснутся улицы Ленина от Спасо-Преображенского кафедрального собора до пересечения с улицей Дикопольцева.

Приостановят движение до 15:30 по улицам: Комсомольская, Калинина, Слободская, Запарина, Фрунзе, Дзержинского, Волочаевская, Гоголя, Шеронова , Пушкина, Постышева и Дикопольцева.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 13:45 до 15:30 изменится путь следования общественного транспорта.

- маршрут № 1Л. С железнодорожного вокзала транспорт следует по улице Ленинградской, через путепроводную развязку по улицам Карла Маркса, Муравьева-Амурского до улицы Комсомольской и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 1С. С улицы Комсомольской транспорт следует по улицам Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Московской, Ким Ю Чена на улицу Ленинградскую и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 8. С улицы Калинина транспорт следует по улице Муравьева-Амурского до улицы Волочаевской и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 10. С улицы Серышева транспорт следует по улице Калинина, переулку Конечному, улице Пионерской с левым поворотом на улицу Оборонную, на улицу Волочаевскую и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 23. С улицы Комсомольской транспорт следует по улице Муравьева-Амурского до улицы Волочаевской и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 25. С Уссурийского бульвара транспорт следует по улице Дзержинского, Уссурийскому бульвару, улицам Дикопольцева, Лейтенанта Орлова на улицу Волочаевскую и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 29К. С улицы Волочаевской транспорт следует на Амурский бульвар и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 29П. С улицы Карла Маркса транспорт следует через путепроводную развязку на улицы Ленинградскую, Ленина, Лейтенанта Орлова на улицу Волочаевскую.

- маршрут № 33. С Уссурийского бульвара транспорт следует по улице Калинина, переулку Конечному, улице Пионерской с левым поворотом на улицу Оборонную, до улицы Волочаевской и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 34. В направлении из центра города с улицы Муравьева-Амурского транспорт следует по улице Калинина и далее по установленному пути следования. В направлении центра города по улице Запарина транспорт следует на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 71. В направлении Осиповки транспорт следует с улицы Запарина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 80. В направлении площади Славы транспорт следует с улицы Ленина по улице Дикопольцева, по Уссурийскому бульвару до речного вокзала. С речного вокзала транспорт следует по Уссурийскому бульвару, улице Дикопольцева на улицу Ленина и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 83. С улицы Запарина транспорт следует на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 83П. С улицы Муравьева-Амурского транспорт следует по улице Калинина на улицу Пионерскую и далее по установленному пути следования;

- маршрут № 88. С улицы Ленина транспорт следует по улице Дикопольцева до Уссурийского бульвара. В обратном направлении по Уссурийскому бульвару, улице Дикопольцева на улицу Ленина и далее по установленному пути следования;

Движение маршрута № 52 на период проведения траурных мероприятий будет приостановлено.