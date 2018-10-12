Новыми квартирами и большими зарплатами будут завлекать врачей в строящуюся больницу в Комсомольске

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-12T17:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре в прошлом году приступили к строительству детского больничного комплекса на пересечении проспекта Победы и Дворцового переулка. Этот объект возводится по программе комплексного социально-экономического развития города. Планируется, что первую очередь сдадут в 2019 году, а сдача объекта состоится в ноябре 2020 года. Тогда же, как заверил Александр Витько, министр здравоохранения, больница сможет принять первых пациентов. Подрядчики отмечают, что при строительстве больницы у них нет никаких проблем, подразумевая финансирование и кадры.

- Мы уже готовим техническое задание, которое затем передадим в минстрой, на проведение торгов по закупке медицинского оборудования. Все оно заведено в спецификацию в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, - сказал Александр Витько.

Однако сложности при строительстве Сергей Фургал, который впервые посетил Комсомольск в статусе губернатора, все же обнаружил. Здесь есть небольшое отставание от графика на два месяца и 100 миллионов неосвоенных рублей.

- Есть ряд проектных вопросов, которые привели к отставанию. Пошли изменения в проект по поводу коммуникаций. Меняется проектная смета, - отчитался губернатору Артем Скоморохов, руководитель строительства ООО «СК «Вита». - Сейчас идет частичная доработка проекта, речь идет о 80 процентах разделов проекта. Всего разделов около 30. А проблемы в основном там, где речь идет об оборудовании: вентиляция, нводоотведение и канализация.

Но положительных сторон все же оказалось больше. Во-первых, больничный комплекс позволит создать дополнительные рабочие места, во-вторых? заработные платы, которые обещают будущее руководство впечатляет.

- В штате больницы будет работать больше тысячи человек. Минимальная заработная плата у нас 55 тысяч рублей, а максимальная 120 тысяч рублей, - рассказывает будущий главного врача Ольги Горлач. - При этом только врачей у нас будет 250 сотрудников.

Завлекать специалистов в город президентского внимания власти будут не только материальными благами, но и решением их жилищных вопросов. Краевой минздрав заявил о необходимости в 60 квартирах, которые будут предназначены исключительно для сотрудников будущего больничного комплекса. А Ольга Горлач даже намекнула, что рядом с объектом есть неплохая площадка под строительство дома.

- Мы хотим уделить особое внимание медицине. Мы понимаем, как сложно это протекает, но вопрос с жильем нужно решать, - отметил Сергей Фургал. - Нет никакого смысла строить такие комплексы, если нет специалистов. А для того, чтобы они у нас были, нужно решить два вопроса: с заработной платой и жильем.

Комплекс будет состоят из детской поликлиники, способной принять порядка 500 пациентов за смену и лечебного корпуса с детским консультативным отделением. Стоимость всего проекта оценивается примерно в 2,7 миллиардов рублей. Возведением социально-важного объекта занимается компания из Санкт-Петербурга.