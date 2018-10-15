2018-10-16T11:05:12+03:00
Общество

«Бояться было некогда, от меня зависели их жизни»: 15-летняя школьница на Камчатке спасла от пожара пятерых детей

Девочка на руках вынесла из горящей квартиры трех соседских малышей и двух братьев
Элина ОГАНЕСЯН
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«Бояться было некогда, от меня зависели их жизни»: 15-летняя школьница на Камчатке спасла от пожара пятерых детей«Бояться было некогда, от меня зависели их жизни»: 15-летняя школьница на Камчатке спасла от пожара пятерых детейФото: Социальные сети
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НЕДЕТСКИЙ ГЕРОИЗМ

Произошло все сегодня, 15 октября, ранним утром в Петропавловске-Камчатском. 15-летняя школьница Карина Парышева сидела дома и делала уроки. Первое занятие по расписанию отменили, поэтому у девочки было немного свободного времени. Родители уже ушли на работу, старший брат был в школе, а самый младший в детском саду. Спали только мальчишки 6 и 9 лет. Неожиданно в дверь постучали. Карина подошла к двери и увидела 9-летнюю соседскую девочку. Она живет в кватрире напротив на том же лестничном пролете. Испуганная малышка забежала и с порога крикнула: «Помоги, у нас там пожар!».

- Я быстро надела халат и побежала к ним в квартиру. Увидела, что в зале был пожар. Глаза сразу заслезились от едкого дума. Родителей дома не было. Один мальчик стоял в зале, другой - на кухне. Я их схватила и повела к себе домой. Закрыла дверь и начала звонить маме, она в это время была на работе, чтобы она вызвала пожарных, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Карина Парышева. - Сначала я надела на девочку кофту теплую, мальчикам взяла одеяло. Даже своих младших братьев пришлось разбудить, чтобы быстро эвакуироваться. Всем дала мокрые тряпочки, чтобы они поднесли их ко рту, только себе забыла взять. Спасать пришлось не только детей, но и двух кошек. Поэтому все мои руки были заняты: один - на руках, кого-то держала за руку, а кто-то - животных. Мы спустились с третьего этажа. Дышать в подъезде, правда, было очень тяжело. К тому времени уже и папа мой приехал, а потом и пожарные.

Отважная школьница признается, что не испытывала в тот момент ни страха, ни паники, боялась только, что не дай бог пострадают младшие. Только сейчас Карина на собственном опыте поняла, как полезны уроки ОБЖ и правила, которым учат родители.

- Считаю, что так должен был поступить каждый, потому что от моего поступка в этот момент зависели их жизни, - поделилась совсем недетской мыслью Карина.

Конечно, после того, как к девятиэтажному дому по улице Савченко приехала бригада огнеборцев, пожар удалось локализовать. Только благодаря Карине никто не пострадал. Оказалось, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки.

Руководство главного управления МЧС России по Камчатскому краю теперь намерено поощрить юную героиню и представить ее к ведомственной награде.

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