Новые иномарки, банкеты, ремонт квартир: Сергей Фургал приостановил госзакупки в Хабаровском крае

16 Окт. 05:01 2018-10-16T07:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандальные позиции в госзакупках поручил проверить губернатор Хабаровского края. Среди них покупка новых автомобилей, банкеты и ремонт квартир. И все для нужд правительства региона.

- Под сомнение попали закупки двух служебных квартир стоимостью 5,5 миллиона рублей каждая, двух автомобилей по 2,5 миллиона рублей за каждый, мультимедийной системы для министерства информационной политики за 11 миллионов рублей. В список также попало приобретение канцелярии и мебели на десять миллионов рублей, и даже покупка ковровых покрытий, - сказал Андрей Лучин, председатель комитета государственного заказа правительства Хабаровского края.

Теперь начальнику структуры с сомнительными госзакупками придется доказать важность и нужность приобретения. Проверкой займутся специалисты регионального минфина. Кстати, общая сумма тендеров сейчас свыше 150 миллионов рублей.

Однако ряд гозакупок не попали под губернаторские санкции. Среди них тендеры на медицинские препараты, необходимые для сохранения жизни и здоровья, оборудование для медучреждений, тендеры на покупку вторичного жилья для ветеранов Великой Отечественной войны и детей-сирот.