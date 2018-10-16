На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоков

СЕГОДНЯ 05:03 2018-10-16T11:05:12+03:00

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«А СЛОНА-ТО НЕ ПРИМЕТИЛИ»

Расследование убийства молодого сахалинца Максима Юрченко обернулось настоящим скандалом в правоохранительной системе. При беглом знакомстве, история, как ни печально, звучит банально: двое парней из одной компании поругались, один зарезал другого и сел за решетку - конец. Детали, а впоследствии и новые шокирующие обстоятельства, которые привели к увольнению следователя и пересмотру уголовного дела, открылись благодаря родителям погибшего парня, которые случайно заполучили телефоны убийцы собственного сына.

На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоковФото: Социальные сети

Напомним, мобильные мама и папа убитого 21-летнего Максима Юрченко отдали в суде. Кто-то перепутал пакеты и выдал вещдоки вместо вещей погибшего. А в телефонах хранилось немало любопытных деталей, доказывающих, что Максима убивали втроем.

Как следователь умудрился не заметить эту переписку или сделал ли это намеренно, вопрос пока открытый. В региональном СК заверили, что этот сотрудник с позором уволен из органов, проводится проверка по статье «Халатность». Было это еще год назад, чем окончилась проверка, в следкоме до сих пор не уточняют. Такую информацию они готовы предоставить только по официальному запросу, который редакцией уже направлен.

На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоковФото: СУ СК РФ по Сахалинской области

Обнаружив переписку в телефоне убийцы сына, семья решила не молчать: они обратились в СМИ, чтобы придать дело огласке, написали обращения в Генпрокуратуру и СК РФ. И началось выяснение — как же так вышло...

НАСТАЛ ГОД РАСПЛАТЫ

На этот счет у семьи Юрченко есть свои соображения. Они считают, что еще двоих убийц их сына не привлекли к ответу намеренно. Один из них - «золотой» ребенок из семьи в погонах. Второй, его близкий друг - сирота, живет с тетей. Их соседи уверяют, что к ним часто в гости заходили сотрудники полиции, потому что парень баловался наркотиками.

Но, когда история прогремела на всю страну, деваться было некуда. В суд один за другим начали вызывать свидетелей, которые подтверждали их причастность к расправе над парнем. Трое, кстати, тоже схлопотали по статье за дачу заведомо ложных показаний на прошедших слушаниях, когда за решетку отправили только одного убийцу.

- Неделю назад проходило очередное судебное заседание, на котором отменили все предыдущие приговоры в отношении Александра Васильева. Его уже перевели в СИЗО, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олег Юрченко, отец погибшего. - Через несколько дней решение вступит в законную силу, тогда дело заново возбудят. Все свидетели, которые давали ранее не правдивые показания, будут заново опрашиваться в зале суда. Надеюсь, что на этот раз следователь тщательно будет выяснять обстоятельства произошедшего. Телефоны со всеми переписками до сих пор находятся у нас. Мы их передадим сотрудникам только тогда, когда будем уверены в том, что правоохранители действительно начали расследование.

По мнению родственников, неважно, как далеко спрячут родители двух остальных убийц Максима. Когда обоим предъявят обвинение, в случае, если оба будут скрываться от следствия, их объявят в розыск.

«Комсомолка» на протяжении года следила за развитием истории и вместе с родителями надеется на то, что в скором времени все виновные окажутся за решеткой.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Задумка «пусть один отсидит за всех - дадут меньше» благодаря судьбоносной ошибке при выдаче вещдоков и всплывшей переписке, где красной нитью проходила именно эта мысль, с треском провалилась. Если доказательств соберут достаточно, статья будет переквалифицирована, в ней появится формулировка «группой лиц по предварительному сговору», а это уже совсем другие сроки.