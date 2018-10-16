2018-10-16T11:05:12+03:00
Происшествия

На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоков

Новые обстоятельства открылись, когда семье погибшего по ошибке выдали мобильный телефон убийцы
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На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоковНа Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоковФото: Социальные сети
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«А СЛОНА-ТО НЕ ПРИМЕТИЛИ»

Расследование убийства молодого сахалинца Максима Юрченко обернулось настоящим скандалом в правоохранительной системе. При беглом знакомстве, история, как ни печально, звучит банально: двое парней из одной компании поругались, один зарезал другого и сел за решетку - конец. Детали, а впоследствии и новые шокирующие обстоятельства, которые привели к увольнению следователя и пересмотру уголовного дела, открылись благодаря родителям погибшего парня, которые случайно заполучили телефоны убийцы собственного сына.

На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоков Фото: Социальные сети

На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоковФото: Социальные сети

Напомним, мобильные мама и папа убитого 21-летнего Максима Юрченко отдали в суде. Кто-то перепутал пакеты и выдал вещдоки вместо вещей погибшего. А в телефонах хранилось немало любопытных деталей, доказывающих, что Максима убивали втроем.

Как следователь умудрился не заметить эту переписку или сделал ли это намеренно, вопрос пока открытый. В региональном СК заверили, что этот сотрудник с позором уволен из органов, проводится проверка по статье «Халатность». Было это еще год назад, чем окончилась проверка, в следкоме до сих пор не уточняют. Такую информацию они готовы предоставить только по официальному запросу, который редакцией уже направлен.

На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоков Фото: СУ СК РФ по Сахалинской области

На Сахалине отменили приговор по делу об убийстве из-за ошибки в выдаче вещдоковФото: СУ СК РФ по Сахалинской области

Обнаружив переписку в телефоне убийцы сына, семья решила не молчать: они обратились в СМИ, чтобы придать дело огласке, написали обращения в Генпрокуратуру и СК РФ. И началось выяснение — как же так вышло...

НАСТАЛ ГОД РАСПЛАТЫ

На этот счет у семьи Юрченко есть свои соображения. Они считают, что еще двоих убийц их сына не привлекли к ответу намеренно. Один из них - «золотой» ребенок из семьи в погонах. Второй, его близкий друг - сирота, живет с тетей. Их соседи уверяют, что к ним часто в гости заходили сотрудники полиции, потому что парень баловался наркотиками.

Но, когда история прогремела на всю страну, деваться было некуда. В суд один за другим начали вызывать свидетелей, которые подтверждали их причастность к расправе над парнем. Трое, кстати, тоже схлопотали по статье за дачу заведомо ложных показаний на прошедших слушаниях, когда за решетку отправили только одного убийцу.

- Неделю назад проходило очередное судебное заседание, на котором отменили все предыдущие приговоры в отношении Александра Васильева. Его уже перевели в СИЗО, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олег Юрченко, отец погибшего. - Через несколько дней решение вступит в законную силу, тогда дело заново возбудят. Все свидетели, которые давали ранее не правдивые показания, будут заново опрашиваться в зале суда. Надеюсь, что на этот раз следователь тщательно будет выяснять обстоятельства произошедшего. Телефоны со всеми переписками до сих пор находятся у нас. Мы их передадим сотрудникам только тогда, когда будем уверены в том, что правоохранители действительно начали расследование.

По мнению родственников, неважно, как далеко спрячут родители двух остальных убийц Максима. Когда обоим предъявят обвинение, в случае, если оба будут скрываться от следствия, их объявят в розыск.

«Комсомолка» на протяжении года следила за развитием истории и вместе с родителями надеется на то, что в скором времени все виновные окажутся за решеткой.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Предоставлено родителями Максима Юрченко.

Задумка «пусть один отсидит за всех - дадут меньше» благодаря судьбоносной ошибке при выдаче вещдоков и всплывшей переписке, где красной нитью проходила именно эта мысль, с треском провалилась. Если доказательств соберут достаточно, статья будет переквалифицирована, в ней появится формулировка «группой лиц по предварительному сговору», а это уже совсем другие сроки.

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