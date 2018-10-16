Одна минута на один вопрос. Новый губернатор Хабаровского края ввел экзамены для чиновников

СЕГОДНЯ 08:06 2018-10-18T08:06:01+03:00

Претенденты на высокие посты сдадут тест, напишут программы развития региона и защитят их перед главой края

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Новые правила приема на работу в правительство Хабаровского края ввел губернатор региона. Чтобы возглавить какое-либо направление, будущим министрам и зампредам придется пройти трехступенчатое испытание на профпригодность. Действовать правила будут до момента, пока правительство не сформируется окончательно.

Кстати, все испытание будут оценивать эксперты из числа ученого сообщества, сферы образования, общественных организаций и так далее.

«ГОСЭКЗАМЕН» НА ГОССЛУЖБУ

Первый этап испытания – тестирование. Претендентам на пока еще вакантные высокие посты предстоит ответить на 60-80 вопросов. Причем правильный ответ не всегда один, а в некоторых заданиях придется дописать фрагмент.

Таким образом будущих чиновников проверят на знание федеральных и краевых законов, документооборота, основ владения официально-деловым стилем современного русского литературного языка и еще много всего интересного. Время на сдачу «чиновничьего ЕГЭ» отводится из расчета одна минута на один вопрос.

ПРОГРАММНОЕ ЭССЕ

Дальше желающие войти в высшие эшелоны региональной власти должны написать программу, в которой поэтапно изложат действия по развитию направления, которое жуть как хочется возглавить. На пяти страницах 14 кеглем необходимо изложить свое видение основных проблем отрасли, а также рассказать о перспективах ее развития.

Также будущим министрам и зампредам предстоит показать свои навыки планирования и указать ожидаемые результаты, сроки исполнения и источники финансирования.

- Критерии оценки программы - раскрытие темы, аналитические способности и логичность мышления, обоснованность, практическая реализуемость, актуальность, рациональность и эффективность предложений, - говорится в распоряжении главы региона, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Хабаровского края.

Рекомендуем подготовиться.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

В финале экспертная оценка программы вместе другими результатами и пакетом документов кандидата отправляется губернатору на стол. Сергей Фургал лично собеседует соискателя на должность, а возможный будущий член правительства должен защитить свою программу.

Решение принимать соискателя на работу, отправить его в резерв или вовсе отказать в приеме на работу принимается по результатам всех испытаний.

Представители главы региона от комментариев отказались.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Если мне скажут: «Надо!», значит, Витько будет проходить»

- Я нормально смотрю на такие нововведения и считаю, что губернатор абсолютно прав, ведь в правительстве должны работать профессионалы своего дела. Поэтому любой экзамен, который будут сдавать кандидаты, должен быть настоящим. Человек должен понимать, что если испытание пройдено успешно, значит, он достоин работать в правительстве Хабаровского края и исполнять те функции, которые на него будут возлагаться. Надеюсь, что многие достойно пройдут данное испытание, - прокомментировал Александр Витько, исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края.

ВОПРОС ДНЯ

А вы бы какие экзамены заставили сдавать госслужащих?

Сергей ШАРГУНОВ, депутат, писатель:

- На знание истории и права. Надо уметь видеть происходящее в контексте эпох и хорошо знать законы, чтобы их соблюдать.

Глеб ПЬЯНЫХ, телеведущий:

- Наши чиновники и так слишком умные. И слишком жадные. Поэтому у них на дачах находят пачки денег в коробках из-под обуви. А детектор лжи уровень совести не определяет.

Герман КЛИМЕНКО, бизнесмен, экс-советник президента:

- По компьютерной грамотности. Это улучшит качество и скорость согласования всех документов.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- На знание русского языка. Хорошо бы еще и экзамен на человечность, но, увы, такие пока придумали только в фантастических книгах.

Владимир ФЕДОРОВ, руководитель общественной организации «За демократию и права народов»:

- 1) Знание Конституции РФ. 2) Знание законов РФ по профилю чиновника. 3) Знание Уголовного кодекса. 4) Проверка на детекторе лжи на склонность к коррупции. 5) Медицинская проверка на употребление наркотиков.

Виктория АЛБОРОВА, юрист:

- Надо учиться у Китая. Там чиновники пишут сочинение и сдают экзамены по истории и философии. Государственный служащий должен обладать литературным вкусом и быть грамотным для высказывания своей позиции и мнения.

Юрий ЛОЗА, певец и композитор:

- Если чиновник справляется с поставленными задачами, то незачем его снова сажать за парту и отвлекать от дела.

Игорь, читатель сайта KP.RU:

- Пусть сдают нормы ГТО! В здоровом теле - здоровый дух. Хотя спортивных чиновников в последнее время стало больше.