Андрей Худолеев: «Патриотизм можно только воспитать»

18 Окт. 07:18 2018-10-18T08:06:01+03:00

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Андрей Худолеев приехал в Хабаровск, чтобы принять участие в пятом Гражданском форуме, приуроченном к краевому юбилею, а заодно провел и открытый урок в сорок шестой общеобразовательной школе. Говорили о Великой Отечественной войне, Победе, и о том, что такое патриотизм в современном понимании.

- Вопросы подвига нашего народа в событиях Второй мировой войны на удивление однобоко освещаются как в современных учебниках истории, так и в материалах средств массовой информации. Как-то так сложилось, и дети сегодня на лекции подтвердили это мнение, что события 1941-1945 годов в представлении подрастающего поколения, это георгиевская лента, шествия и ветераны. Я спрашиваю: «Какой праздник мы отмечаем девятого мая?». Слышу уверенный ответ: «День Победы!». Прошу уточнить: «Победы кого? Победы над кем?». Ответить могут единицы, - делится Андрей Николаевич. - И при этом различные патриотические акции проводятся повсеместно. Неоднократно слышал такой термин «внедрение патриотизма». Спрашиваю: «Как это можно внедрить?». Отвечают: «Проводить соответствующие мероприятия»...

- А на самом деле?

- А на самом деле внедрить его нельзя. Нельзя этому научить. Можно только воспитать. Патриотизм - это не абстрактное понятие, которое можно разложить по полочкам, описать в учебнике, это общая система представлений о том, как жить в своей стране, помогать ей, быть ей полезным. Это, если хотите, вера в то, что можешь и должен сделать так, чтобы тебе, твоим детям и внукам в твоей стране было хорошо.

- Вы сегодня много говорили о вкладе детей в Победу в Великой Отечественной войне...

- Говорил и буду говорить, потому что убежден, что одной из самых страшных бед современного мира является замалчивание, а подчас и замещение, когда вместо реальных проблем возникают надуманные. Вот хороший иллюстрирующий пример подмены понятий. Сейчас я приехал из Армении. Кстати, сами жители говорят не иначе как «Великая Армения». Спрашиваю: «Чего же вы бежите из своей страны? Ведь разруха полная». Возьми свои средства, вложи, подними свою страну. Нет. Зато конфликт на границе с Карабахом 2016 года - уверенно снабжали оружием, «спасали свою страну». Подмена понятий? Подмена. В Самарканде я видел памятник погибшим партизанам - младшему 12 лет, старшему 18. Должны ли дети знать об этом? По-моему, должны.

- Почему?

- Потому что знание - сила. А незнание запросто может привести к новой войне.

СПРАВКА «КП»

Андрей Николаевич Худолеев - ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, капитан запаса.