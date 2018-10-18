2018-10-19T04:06:36+03:00
Общество

Правительство Хабаровского края продает «золотую» яхту

Ее содержание обходилось бюджету региона в 600 тысяч рублей в год
Элина ОГАНЕСЯН
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Правительство Хабаровского края продает «золотую» яхту бывшего губернатораПравительство Хабаровского края продает «золотую» яхту бывшего губернатора
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С приходом нового губернатора Хабаровского края, чиновники заметно напряглись. И тесты Сергей Фургал для министров приготовил, и сомнительные госпокупки приостановил, и от «кумовства» у власти решил избавиться. Тут еще и на яхту «Виктория» рука поднялась.

Белоснежное 22-метровое судно досталась правительству за один миллион долларов, хотя в некоторых источниках говорят о сумме с большим количеством нулей.

В узких кругах всем давно было известно, что на корабле проводились «официальные» приемы, поэтому и содержание яхты ложилось на плечи краевого бюджета. Ежегодно на содержание такой роскоши выделялось более полумиллиона рублей. Осведомленный источник «КП»-Хабаровск» подтвердил, что в скором времени яхту выставят на продажу.

- Сейчас яхта «Виктория» стоит на судостроительном заводе на хранении. Новый губернатор поставил задачу продать судно, потому что, по его мнению, это ненужное для правительства приобретение, - говорит источник. - Деньги на содержание транспортного средства полностью выделялись из краевого бюджета, а это неправильно. В скором времени региональный фонд имущества выставит «Викторию» на торги.

Тем не менее пока, в краевом фонде имущества эту информацию не подтвердили. Утверждают, что в их плане на торги такого судна не значится.

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