День рождения Хабаровского края 2018: программа мероприятий

18 Окт. 07:47 2018-10-18T08:14:13+03:00

К 80-летию Хабаровского края приурочено много культурных и спортивных событий

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Хабаровский край готовится отметить свое 80-летие. В честь праздника по всему региону пройдут разнообразные мероприятия, как в дальневосточном центре, так и в муниципальных районах.

Одно из самых ярких событий пройдет в Нанайском районе, где запланирован молодежный вело-фотоквест «80 лет спустя». В Хабаровском районе состоятся показательные выступления ракето- и авиамоделистов.

В Комсомольске-на-Амуре 19 октября активисты проведут тематический флешмоб «Я - Хабаровский край». В день рождения Хабаровского края, 20 октября, волонтеры выложат в сеть записанные ранее поздравления региону от комсомольчан.

В дальневосточном центре праздник начнется уже 18 октября презентацией книги «Личность» в краевой филармонии. Это документально-публицистическое повествование, посвященное 80-летию со дня образования Хабаровского края. В книге собраны материалы архивных источников, документальных фотографий, воспоминаний и публикаций о заслуженных людях края, руководителях краевых предприятий, ведомств, структур.

Всероссийские соревнования по вольной борьбе «Ерофей Хабаров» пройдут в краевом спорткомплексе с 18 по 20 октября.

Молодоженов, вступивших в брак 20 октября, в день рождения Хабаровского края будут поздравлять в сквере Семьи, Любви и Верности. Также поздравят пары, прожившие в браке более 50 лет.

Премьера спектакля «Залив счастья. Адмирал Невельской» пройдет 20 октября в краевом театре драмы. Это историческая драма об исследователе Дальнего Востока, основателе города Николаевск-на-Амуре, адмирале Геннадии Невельском.

Общекраевой вечер станет кульминацией праздника. Он пройдет 19 октября в «Платинум Арене». Традиционно в мероприятии примут участие делегации из муниципальных районов, представители федеральных и краевых органов власти, руководители органов военного управления и правоохранительных органов, представители иностранных консульств, ветераны и участники боевых действий, ровесники края. В этот день будут вручены государственные и краевые награды. Завершится собрание праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов региона.