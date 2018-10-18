В Хабаровске ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал 100-летний юбилей

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-18T08:59:02+03:00

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Война застала его еще совсем молодым - будучи студентом Сергей Алексеевич отправился на фронт, где воевал на передовой в звании артиллериста и принимал участие в битве за Бородино. Именно здесь во время одного из артобстрелов он был тяжело ранен в ногу и отправился в госпиталь, где мужчине оформили инвалидность. Коренной дальневосточник, Сергей Бородин вернулся домой, в Хабаровск, где вскоре выучился на закройщика-модельера и в 1946 году пришел работать в Хабаровский краевой музыкальный театр.

- Сергей Алексеевич за 46 лет работы в театре принял участие в оформлении четырехсот спектаклей, - рассказали в пресс-службе краевого отделения Пенсионного фонда России. - А самый первый спектакль, поставленный театром, был «Памятные встречи» по пьесе Утевского, и Сергей Алексеевич Бородин до сих пор вспоминает, с каким теплом тогда он шил военные мундиры для главных героев-фронтовиков.

Сергей Алексеевич Бородин после войны отработал 46 лет в краевом театре драмы. Фото: хабаровское отделение ПФР

Бородин создавал костюмы и известным артистам, приезжавшим на гастроли в Хабаровск, талантливого костюмера даже пытались сманить в Москву, предлагая работу в столичном театре со «звездами». Но Сергей Алексеевич не бросил свой театр и родную труппу.

Сегодня юбиляр отмечает свое столетие и на вопрос о том, что помогло ему дожить до такого возраста, отвечает, что причина этому - генетика. Отец Сергея Бородина тоже прожил до ста лет, а дед обогнал сына и внука на целых семь лет. Впрочем, у Сергея Алексеевича есть все задатки, чтобы побить рекорд своего деда, чего мы и хотим пожелать ему в этот прекрасный день.