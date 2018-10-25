ФСБ задержала жителя Хабаровского края, который планировал теракт

25 Окт. 04:55 2018-10-26T04:09:45+03:00

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Сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю задержали мужчину, который готовил террористический акт на территории региона. Оказалось, что взрывчатку злоумышленник был намерен активизировать в одном из социальных объектов в Николаевске-на-Амуре. Больница, школа, детский сад - неизвестно, представители службы безопасности деталей не раскрывают. Под запретом и распространение сведений о самом террористе. Возраст, социальный статус и национальность мужчины - тоже тайна за семью печатями.

- Мы подтверждаем сам факт предотвращения теракта, который планировался на территории Николаевска-на-Амуре в одном из его социальных объектов. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного отдела, сейчас он находится под арестом. Идет следствие, поэтому от детальных комментариев мы воздержимся, - рассказал «КП»-Хабаровск» Денис Полянский, руководитель пресс-службы УФСБ по Хабаровскому краю.

Сотрудник федеральной службы безопасности отметил, что после приговора суда обстоятельства произошедшего придадут огласке. Добавим, что преступника задержали больше полугода назад. Тогда слухи среди местных жителей ходили разные.

- Насколько мне известно, взрывчатку нашли в каком-то заброшенном здании. Самодельное устройство хранилось в ведре, к счастью, его удалось обезвредить, - говорит Елена, жительница Николаевска-на-Амуре. - Позже мы узнали, что он хотел взорвать детский сад.

Ситуацию прокомментировал и глава района.

- Знаем, что задержали мужчину, который в пустующем здании готовил взрывное устройство. Есть еще информация, что он сидел в местах лишения свободы за разбойное нападение, - отмечает в разговоре с «КП» Анатолий Леонов, глава Николаевского района. - В колонии его кто-то завербовал в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка). Освободился, приехал в Николаевск и начал готовить теракт. Что именно он хотел взорвать, нам неизвестно, но рядом с тем заброшенным зданием находятся спортивный и социальные объекты.

Не ислючается версия, что рецепт взрывчатки задержанный нашел в интернете. Подсказать, на каком именно сайте, ему могли и в колонии.

На сегодня известно, что уголовное дело в отношении жителя Николаевска-на-Амуре возбудили сразу по ряду статей. Несостоявшемуся террористу грозит серьезный срок в колонии.