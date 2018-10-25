25 Окт. 05:56 2018-10-25T11:32:02+03:00

Работники заповедника говорят, что эти милые млекопитающие редко выходят на берег, поэтому сфотографировать их удается не так часто, как хотелось бы [фото, видео]

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Вот уж, действительно, у кого нужно брать мастер-класс по позированию перед камерой, так это у героя нашей публикации. Это вам не селфи делать.

Знакомьтесь, на фотографиях морской котик с Камчатки, который на этой неделе вышел на берег и показал сотрудникам Кроноцкого заповедника, как должна выглядеть звезда фотосессий. Уникальные кадры говорят сами за себя. Ненароком размышляешь о том, что даже малыш котик знает о позировании куда больше, чем ты сам.

Морской котик-гимнаст поразил жителей Камчатки навыками модельного позирования. ФОТО: предоставлено сотрудником Кроноцкого заповедника.

Конечно, мы шутим. Очаровательное млекопитающее просто почесывалось на берегу бухты Чажма, но ощущение, будто малыш долгое время занимался гимнастикой, потому что обороты и изгибы его тела поражают.

Морской котик-гимнаст поразил жителей Камчатки навыками модельного позирования. ФОТО: предоставлено сотрудником Кроноцкого заповедника.

- Мы с коллегой патрулировали побережье бухты Чажма. Увидели, что вдалеке что-то шевелится. Сперва даже не поняли, кто это. Подошли поближе и увидели северного морского котика, совсем еще малыша. Скорее всего, появился на свет в этом году на Командорских островах, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Нина Ким, работник Кроноцкого государственного заповедника. - Он нас вообще не испугался, хотя мы от него находились на расстоянии пяти метров. За три года работы в заповеднике, я впервые увидела вышедшего на берег морского котика. Поэтому тут же принялись фотографировать и снимать видео.

Морской котик-гимнаст поразил жителей Камчатки навыками модельного позирования. ФОТО: предоставлено сотрудником Кроноцкого заповедника.

Сотрудники заповедника отмечают, что морские котики - постояльцы охранных вод. Тут они и еду себе добывают. Часто их видят во время судовых учетов морских млекопитающих, но вот на берег они не часто выбираются, потому что кругом медведи, а значит - опасность.

Морской котик-гимнаст поразил жителей Камчатки навыками модельного позирования. ФОТО: предоставлено сотрудником Кроноцкого заповедника.

Морской котик-гимнаст поразил жителей Камчатки навыками модельного позирования. ФОТО: предоставлено сотрудником Кроноцкого заповедника.

Морской котик-гимнаст поразил жителей Камчатки навыками модельного позирования. ФОТО: предоставлено сотрудником Кроноцкого заповедника.

Морской котик-гимнаст поразил жителей Камчатки навыками модельного позирования. ФОТО: предоставлено сотрудником Кроноцкого заповедника.