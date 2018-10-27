Четыре министерства исчезли из правительства Хабаровского края

27 Окт. 05:37 2018-10-29T04:10:30+03:00

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Без министерств юстиции, международного и межрегионального сотрудничества, внутренней политики и самого молодого - торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности - остался «белый дом» в Хабаровском крае. Кроме этого, две инстанции получили новые названия.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, отныне функции минюста возложены на аппарат главы региона. Минторговли Сергей Фургал упразднил и вернул обратно в комитет. Министерство сотрудничества слилось с мининвестиционного развития и предпринимательства, часть полномочий также перешла в аппарат губернатора. Внутренней политикой отныне будут заведовать две новые структуры - комитет по информационной политике и массовым коммуникациям и комитет по внутренней политике. Кстати, в первый вошло и управление пресс-службы Сергея Фургала.

Помимо этого своим распоряжением глава региона переименовал министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, а также сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Теперь они носят названия министерство имущественных отношений и министерство сельского хозяйства соответственно.

На одного стало меньше первых заместителей председателя правительства региона - теперь из три. А из 15 обычных зампредов осталось 9.

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