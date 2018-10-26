2018-10-26T08:05:52+03:00
Общество

Акция «Подари книгу - подари новый мир» прошла в детском онкологическом отделении Краевой больницы

Маленьких пациентов навестили представители благотворительного фонда «Лучик» и «Комсомольская правда»
Евгения АНДРЕЕВА
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Акция «Подари книгу - подари новый мир» прошла в детском онкологическом отделении Краевой больницыАкция «Подари книгу - подари новый мир» прошла в детском онкологическом отделении Краевой больницыФото: Евгения АНДРЕЕВА
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В стационаре онкологического отделения сейчас находятся 12 ребятишек. Большинство из них проходят длительный курс лечения от полугода до двух с половиной лет. Все это время дети не покидают стен отделения. Праздники, музеи, театры, общение со сверстниками, все то, чем была наполнена «жизнь до» перечеркивает страшный диагноз. Дать детям возможность вновь ощутить себя здоровыми, фантазировать, мечтать, радоваться - такую цель поставили для себя организаторы акции «Подари книгу - подари новый мир».

Сбор средств продолжался три месяца. Неравнодушные люди со всех уголков страны внесли свою посильную помощь. И вот, 23 октября сотрудники «Комсомолки» вместе с учредителем фонда «Лучик» Геннадием Леонидовичем Емельяновым отправились в гости к маленьким пациентам онкологического отделения.

Акция «Подари книгу - подари новый мир» прошла в детском онкологическом отделении Краевой больницы Фото: Евгения АНДРЕЕВА

Акция «Подари книгу - подари новый мир» прошла в детском онкологическом отделении Краевой больницыФото: Евгения АНДРЕЕВА

Ребятишки в возрасте от двух до четырнадцати лет встречают нас в игровой комнате. Яркие книжки с полюбившимися мультипликационными персонажами сразу же привлекают внимание малышей. Теперь с «Лунтиком», «Фиксиками», «Ми-ми-мишками» и «Сказочным патрулем» можно встретиться не только на экране планшета или телевизора, но и вместе путешествовать по страницам книг, придумывать свои истории, знакомиться с окружающим миром, разглядывая глянцевые картинки.

Артем недавно перенес операцию и сегодня ему впервые разрешили надолго покинуть больничную постель. С каким увлечением перелистывает он книжки про фиксиков!

- Фиксики самые интересные, - рассуждает Артем. - Здесь они точно живут, они ведь любят, где механизмов много. Я теперь про них все-все узнаю.

Юле четырнадцать лет. Для себя она выбрала повести Куприна, жизнеописания Ломоносова и Мечникова.

- Я давно здесь, все книжки уже перечитала, - говорит она. - Теперь надолго хватит.

Маленькая Настя книжками не увлеклась.

- Волшебник, к нам придет волшебник, - сидя на руках у мамы, лепечет она.

И волшебник приходит. Радость наполняет помещение. Самые простые предметы - шарики, монетки, листочки бумаги - в руках фокусника обретают новую жизнь. И даже юные скептики под занавес представления обретают веру в чудо.

С основателем благотворительного фонда «Лучик» мы беседуем в коридоре под раскаты детского смеха.

- Деятельность нашего фонда направлена на оказание помощи детям, оказавшимся заложниками своего недуга, - рассказывает он. - Уже четыре года мы организуем сбор средств для лечения и реабилитации малышей на территории Дальнего Востока. Филиалы фонда есть во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Хабаровске. Мы с радостью откликнулись на предложение «Комсомольской правды» и теперь видим, что наше сотрудничество оказалось благотворным для детей, помогло как-то раздвинуть границы больничного пространства.

«Комсомольская правда» и благотворительный фонд «Лучик» выражают благодарность всем неравнодушным, принявшим участие в акции.

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