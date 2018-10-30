2018-10-30T10:06:27+03:00
Общество

Два миллиарда рублей должен сэкономить Хабаровский край в 2019 году

До конца этого года в бюджете региона останется 800 миллионов рублей
Александра ШОПЕНКО
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Два миллиарда рублей должен сэкономить Хабаровский край в 2019 годуДва миллиарда рублей должен сэкономить Хабаровский край в 2019 годуФото: Правительство Хабаровского края
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Новый губернатор Хабаровского края поручил кабинету министров сэкономить в будущем году два миллиарда рублей. При этом сокращать финансирование социальных программ недопустимо.

Для достижения поставленной цели меры принимаются сейчас. Одна из них - приостановка сомнительных госзакупок. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, благодаря этому удалось сохранить в казне 150 миллионов рублей. Минфин региона продолжает аудит по остальным направлениям госзакупок в общей сумме на 27 миллиардов рублей.

- По нашим подсчетам до 1 января 2019 года мы сэкономим для краевого бюджета порядка 800 миллионов рублей. Это гарантировано. Речь идет о высвобожденных деньгах от сокращения затрат на содержание зданий, кабинетов и машин в виду сокращения количества министерств и ведомств. Эти средства будут перенаправлены на решение острых социальных проблем жителей Хабаровского края, - заявил глава региона Сергей Фургал.

Стоит отметить, что в 800 миллионов не входят средства, которые удалось сэкономить от сокращения аппарата правительства. Эффект от реструктуризации «белого дома» будет ощутим в следующем году.

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