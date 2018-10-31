СЕГОДНЯ 06:53 2018-10-31T06:54:07+03:00

Марафон добрых дел: «Это был самый лучший день в моей жизни» Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Изменить размер текста: A A

НАЧНЕМ С ТВОРЧЕСТВА

В жизни детей, которые приехали в этот день в Дом культуры «Нефтяник», не так много праздников. Из-за проблем со здоровьем они лишены многих радостей детства и часто бывают одиноки. Чтобы дать детям возможность пообщаться и подружиться «Комсомольская правда», «Форт Боярд», АО страховая компания «Согаз-мед», пицца «Л'Итальяно» и просто неравнодушные хабаровчане провели благотворительную акцию «Дари добро».

«Комсомолка» провела благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Ребята пришли на праздник не с пустыми руками. В течение месяца они готовили свой сюрприз. Рисунки, аппликации и поделки из пластилина — выставка работ юных воспитанников центра по работе с населением «Содружество» получилась очень разноплановой. Даже самому строгому жюри пришлось бы ломать голову, если бы нужно было выбирать лучшее произведение! Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, пришедшая поприветствовать ребят отметила их выдающиеся таланты.

- Это настоящая профессиональная выставка, вы все большие молодцы. Очень приятно познакомиться с такими удивительными мастерами. Сейчас впереди у вас интересная программа, и я хочу пожелать вам удачи! У вас все получится! - напутствовала министр.

Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, пришедшая поприветствовать ребят отметила их выдающиеся таланты.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Поддержать ребят приехал генеральный директор и шеф-повар пиццы «Л'Итальяно» Филипп. Его итальянский темперамент и искренняя уверенность в силах детей помогли им раскрепоститься и почувствовать себя участками настоящего шоу.

- Квест состоит из заданий, которые нужно пройти, за каждое задание участники получают четырехзначный код от ящиков с ключами. Задача - собрать как можно больше ключей и обменять их на главный ключ от хранилища с «золотом», - рассказывает Мила Ивегеш, художественный руководитель и управляющий хабаровским филиалом «Форт-Боярд». - Общий призовой фонд - три килограмма «золота». У каждой команды есть 40 секунд для того, чтобы перенести его максимальное количество в чан для взвешивания. Сегодня, конечно же, победят все.

И ВЗРОСЛЫЙ БЫ НЕ СПРАВИЛСЯ!

Квест-шоу «Форт-Бойярд» это не просто развлекательное мероприятие. Вместе с аниматорами дети в течение часа преодолели десять различных препятствий: решали головоломки, отгадывали загадки, учились побеждать собственные страхи и работать в команде. Некоторые задачи казались неразрешимыми даже внимательно наблюдавшим за игрой родителям.

Вместе с аниматорами дети в течение часа преодолели десять различных препятствийФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Самое сложное, как мне кажется, это комната с животными, - делится впечатлениями мама одного из участников квеста. - Насекомые, крысы, змеи, ящерицы, это на мой взгляд самое страшное. А детям было совсем не страшно. Они бесстрашно доставали шарики из аквариумов, совсем не обращая внимания на соседство неприятной фауны.

- Задание, в котором нужно было достать ключ из переплетения веревок, тоже сложное, - поддерживает ее родственница другого юного смельчака. - Здесь требовалась согласованность, общая командная работа. Наши дети не часто общаются со сверстниками и им было трудно наладить коммуникацию. Но они справились!

- Результаты прекрасные. Дети сплотились. Давали возможность друг другу выполнять задания. Радовались когда все получалось, и своим, и чужим успехам радовались, - отмечает Ольга, сотрудница центра «Содружество» достижения своих подопечных.

ВКУСНАЯ ПИЦЦА ДЛЯ САМЫХ СМЕЛЫХ

За накрытыми столами победителей (а проигравших не оказалось) ждали сладости, ароматный чай и вкусная пицца, которую Филипп приготовил лично.

- Я сказал себе: «Филипп, этим детям нужна самая вкусная пицца, и ты должен приготовить ее сам!». И пошел на кухню, - скромно отвечает шеф-повар «Л'Итальяно» в ответ на похвалы своему кулинарному искусству.

За накрытыми столами победителей (а проигравших не оказалось) ждали сладости, ароматный чай и вкусная пиццаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Пока дети отдыхают и подкрепляются, диджей и ведущие «Форт Боярда» готовят праздничную дискотеку. И вновь музыка и веселый смех заполняют зал. Вместе с родителями и аниматорами дети разучивают танцевальные движения — зажигательные ритмы не оставляют равнодушными никого.

- Наша программа составлена таким образом, что умственные, физические и эмоциональные нагрузки распределяются равномерно. Дети должны и просто «набегаться», и решить некоторые интеллектуальные задачи, и правильно ориентироваться в ситуации. Некоторые задания ориентированы на развитие интуиции, лидерских качеств, воспитание навыков коммуникации, - рассказывает Мила Ивегеш, художественный руководитель и управляющий хабаровским филиалом «Форт-Боярд». - Наши ведущие — мастера своего дела, перед ними стоят задачи не только проведения мероприятия, но и постоянного поддержания интереса, и обеспечения безопасности. Все наши животные регулярно посещают ветеринара, полностью социализированы и не кусаются. «Марафон добра» - наш первый опыт в организации мероприятия с учетом индивидуальных особенностей детей. Однако все прошло отлично, и теперь мы с полным основанием можем говорить: «Форт Бойярд» - квест-шоу для всех!

ПРОИГРАВШИХ НЕТ

Уставшие, сытые и довольные спускаются ребята в вестибюль ДК «Нефтяник». И здесь их ждет новый сюрприз. Торжественная церемония награждения. Все участники получают именные дипломы от «Форт Боярд», яркие и интересные книги от «Комсомольской правды», и воздушные шары от «Согаз-мед». Но самое главное - это эмоции маленьких победителей.

- Очень весело и интересно. И пицца очень вкусная, - говорит Диана.

- Прикольно очень. И змеи такие холодные, как будто чужое что-то и шевелятся. Просто дух захватывает! - делится впечатлениями Денис.

- Было и страшно и весело, но весело все таки больше! - улыбается Маргарита.

- Суперски, нам все очень понравилось - змеи, крысы тараканы, все круто! - перебивает ее Данил.

- Пицца просто класс, ничего вкуснее не пробовала, - радуется Алиса.

И напоследок, слова маленького Глеба:

- Это был самый лучший день в моей жизни!

Все участники получают именные дипломы от «Форт Боярд», яркие и интересные книги от «Комсомольской правды», и воздушные шары от «Согаз-мед»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

«Комсомольская правда» благодарит всех, кто поддержал «Марафон добра».