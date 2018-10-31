Почти сотня работников крупнейшего золоторудного предприятия на Камчатке объявили забастовку

31 Окт. 07:40 2018-11-01T11:59:51+03:00

Сотрудники уверены, что драгоценный металл на рынке ценится по-прежнему, в то время как их зарплаты руководство беспощадно урезает [видео]

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«ЗОЛОТАЯ» ЖИЛА

АО «Аместистовое» - место, куда пытаются попасть на работу тысячи людей со всей страны. Еще бы. Молва о том, что добывать золото - дело куда прибыльнее, чем та же путина, как вирус распространялась в интернете. Люди оставляли свои заявки, звонили в компанию, чтобы узнать о вакантных местах. В итоге, по словам действующих вахтовиков, информация была липовая, как и обещания о запредельных суммах на «балансах» работников.

Накануне сотня золотодобытчиков компании объявила забастовку, выразив таким образом свое недовольство. Зарплаты, по их мнению, слишком маленькие, план работы запредельно высокий, в то время, как премирование безжалостно сократилось. Видеоролик, на котором мужчины в спецодежде собрались в одном помещении и по очереди выговаривают претензии представителю руководства, тут же разлетелось по соцсетям.

- Аппетит растет, а зарплата та же. Что я в 2005 получал, что в 2009 - одинаково - 110 -120 тысяч рублей. Сейчас у меня даже 1000 долларов не выходит, - говорит один из работников на видеоролике.

Было, что сказать, почти каждому участнику несанкционированного собрания.

- Зарплата не растет, а ведь золото, оно не обесценилось, - поддерживает предыдущего выступающего другой золотодобытчик. - Мы находимся на Камчатке. Сейчас средний прожиточный минимум по-моему 36 тысяч, почему все северные надбавки не учитываются в наших зарплатах. Почему руководство не реагирует на это?

Мужчину, которого обозначили как руководителя, смог ответить только неоднозначной фразой: «Все мы, так сказать, попали в нашем государстве».

В итоге выходить на работу отказались взрывники и водители, объявив забастовку. Так они намерены добиться перерасчета их заработных плат. Работа золотодобывающего рудника приостановлена.

НЕ НРАВИТСЯ З/П - ИДИ НА БИРЖУ ТРУДА

Ситуация усугубилась, когда в сети появилась информация о том, что руководство АО «Аметистовое» составило список из бастующих и готовит приказ об их увольнении. Тогда все недовольные золотодобытчики «затрубили» в профсоюзы.

- К нам действительно обратились работники предприятия. Говорят, что недовольны зарплатами. Мы постоянно находимся с ними на связи. В определенной степени владеем сложившейся ситуацией, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Анатолий Наумов, председатель Камчатской краевой организации Российского профсоюза работников промышленности. - Сейчас на месте трудятся работники рудника, они вместе с юристами пытаются найти компромисс. Мы держим все на контроле, но принимать решение еще слишком рано. На счет увольнения могу сказать так: на словах может быть все, что угодно, но в нашей стране есть трудовое законодательство, благодаря которому сделать такое сложно.

Позже выяснилось, если работники и руководство АО «Аметистовое» подписали коллективный трудовой договор, то такие вопросы можно было урегулировать, если такого документа нет, то придется добиваться справедливости только через суд.

Тем не менее бастующим удалось привлечь внимание следователей.

- По материалам проверки, 78 работников АО «Аметистовое» выдвинули руководству предприятия требование об улучшении условий труда - повышении заработной платы, включении времени прохождения медицинских осмотров в общее время рабочей смены, закреплении комнаты в общежитии, - рассказывает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Нами инициирована доследственная проверка, в ходе которой мы намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

По некоторой информации, требования бастующих удовлетворили, но частично. Сейчас руководство АО «Аметистовое» готовит ответ для «Комсомолки», в котором обозначит свою принципиальную позицию по данному вопросу.

НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА

Информация о бастующих золотодобытчиках дошла до правительства Камчатского края. Глава региона Владимир Илюхин прервал свой отпуск и принял решение в срочном порядке вернуться обратно на полуостров, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Как сообщает пресс-служба властной структуры, недовольства вахтовиков АО «Аместистовое» озадачило чиновников, потому что с такими «акциями» они сталкиваются не часто.

- По поручению губернатора Камчатского края мы обратились к руководству ООО «Интерминералс», чтобы они приняли все возможные исчерпывающие меры и нашли возможность урегулирования возникающих вопросов, - говорит Ирина Унтилова, первый вице-губернатор Камчатского края. -По нашей информации, руководство предприятия уже прибыло в Пенжинский район, сейчас они находятся на встрече с коллективом, и, я думаю, что решения в весьма короткое время должны быть приняты.

Позже выяснилось, что золотодобытчики возмущены по большей части маленькими премиями. А маленькие они, потому что работники не выполнили ежемесячный план. По крайней мере, так говорят в компании.

Несмотря на то, что решение подобных вопросов не входит в перечень задач правительства, горнодобывающая отрасль — субъект для региона важный. Более того, по поручению губернатор Камчатского края дал особое поручение министру природных ресурсов. Он должен каждый час мониторить ситуацию на руднике и оперативно анализировать полученные данные.