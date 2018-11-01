В Магадане отец снял на телефон, как воспитательница наступает на его лежащего ребенка ногой

2 Нояб. 11:57 2018-11-02T11:57:00+03:00

В Магадане отец снял на телефон, как воспитатель наступает на его лежащего ребенка ногой Фото: Социальные сети

Следователи сейчас выясняют, что произошло на площадке детского сада на самом деле [видео]

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ВОСПИТАТЕЛЬ?

Произошло все в небольшом поселке Ола, расположенном в Магадане. Отец трехлетнего мальчика долгое время выслушивал от руководства детского сада «Золотой ключик» жалобы о том, что его ребенок очень плохо ведет себя во время прогулок. Мужчина сперва верил им, краснел на родительских собраниях, а потом решил проверить, так ли его сын плох, как говорят воспитатели и директор.

Случилось все 22 октября. Отец отвел малыша в детский сад, а сам решил проследить за поведением мальчика во время прогулки. Вооружившись телефоном, он ждал, и в конечном итоге дождался. Вместе с группой на улицу вышел сын «видеооператора» и 62-летняя воспитательница малышей. По неизвестным причинам ребенок упал на землю и не вставал. Женщина, стоя рядом с лежащим мальчиком, либо сделала вид, либо и правда наступила на ребенка, держа ногу на теле мальчика несколько секунд.

В Магадане отец снял на телефон, как воспитатель наступает на его лежащего ребенка ногой .

Всю это картину отец малыша не только увидел, но и снял на камеру мобильного телефона. После такого «воспитания» он пришел в детский сад разобраться: так руководство борется с поведением его сына? В итоге в детском саду провели собрание, где, вроде бы, урегулировали конфликт, побеседовав с воспитателем, но видео все же утекло в сеть.

ЧЕРЕДА ПРОВЕРОК

Накануне сотрудники Следственного комитета по Магаданской области инициировали доследственную проверку по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя».

- Проверка продолжается. На сегодняшний день удалось допросить папу, который снимал происходящее на камеру мобильного, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Андрей Макаров, руководитель пресс-службы СУ СК России по Магаданской области. - Сперва отец не намеревался обращаться в правоохранительные органы, но мы были обязаны отреагировать. Если в ходе проверки мы найдем основание для возбуждения дела, а затем докажем вину воспитателя, то женщине грозит уголовная ответственность. В ближайшее время следователи допросят руководство и воспитателей детского сада, а также проведут экспертизу на наличие у ребенка телесных повреждений.

Не оставили ситуацию без внимания и в местной администрации.

- Мы знаем об этом инциденте, по данному факту у нас проводится служебное расследования, пока от дальнейших комментариев мы воздерживаемся, - говорит Ольга Назаренко, и.о. руководителя комитета образования администрации Ольского городского округа.

Есть информация, что губернатор Магаданской области взял под личный контроль ситуацию в «Золотом ключике», тем временем детский сад на контакт со СМИ не выходит.