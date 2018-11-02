Страсти в лесах ЕАО: Тигр Борис ушел от матери своих детей и присмотрел новую подругу

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-02T11:56:09+03:00

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Похоже, что в лесах Еврейской автономии разгорается настоящий тигриный любовный треугольник. Двое полосатых хищников-родителей замечательных больших кошек Борис и Светлая до сих пор живут на одной территории. Однако на участок самца зашли еще две самки, и похоже, что Боря обзаведется новой дамой сердца.

ГУЛЯЮЩИЙ ОТЕЦ

Как сообщает пресс-служба МРОО «Центр «Тигр», Борис и Светлая были выпущены на волю в 2014 году. Хищники в прекрасной форме и регулярно отмечаются на фотоловушках в одних и тех же местах. У тигриной пары есть дети, но они уже выросли и практически не захаживают к родителям.

Светлая регулярно помечает свои владения, что говорит о приближающемся периоде спаривания. Но, похоже, что судьба развела тигрицу с Борисом. Согласно данным с фотоловушек, на участок самца зашли еще две самки - трехлетняя Филиппа и полосатая хищница из Лазо. Тигры ходят близко друг к другу настолько, что интервал между посещениями маркировочных точек составляет один день.

Однако реальную «любовь» с Борисом может обрести лишь Филиппа - большая кошка из Лазо неполовозрелая. А разница между появлениями будущей пары на фотоловушках около недели, что говорит о высокой вероятности их встречи.

Реальную «любовь» с Борисом может обрести лишь Филиппа. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Кстати, отметился в том же районе и тигр Сайхан, которого выпустили в естественную среду обитания в мае этого года. Однако конкурировать с любовных дел мастером - Борисом ему не придется. Сайхан также не достиг нужного возраста для создания семьи.

- В том, что избранником Филиппы станет Борис, сомневаться не приходиться. При этом Светлая им мешать не будет. В перспективе и тигрица из Лазо может стать избранницей Бориса. У полосатых на участке самца могут жить три-четыре самки и это нормально, - рассказывает Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

ТИГРИНАЯ НОРМА

На самом деле у больших кошек все намного проще, чем у людей. По словам Арамилева, самцы обычно находятся рядом с самкой около недели. Этого достаточно, чтобы познакомиться и доказать свою состоятельность. Подтвердив намерения, тигр дарит тигрице возможность принести потомство и покидает ее. Навещает семью отец только после рождения малышей, и то изредка.

Новой избранницей полосатого хищника стала тигрица, выпущенная на волю в прошлом году. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Самка же становится мамой через три месяца. Однако узнают об этом специалисты примерно через полгода, после того, как детишки подрастут и начнут ходить за тигрицей на большие расстояния. Конечно, удача может улыбнуться раньше, если эксперты наткнуться на следы хищницы и ее потомства.

Стоит отметить, что в местах обитания тигров, прошедших реабилитацию, достаточно корма, чтобы подготовиться к зиме.