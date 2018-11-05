5 Нояб. 12:01 2018-11-06T09:05:54+03:00

Специалисты несколько дней присматривали за «львом», лечили его, а в это воскресенье тюлень ушел в открытое море [видео]

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Операция по спасению морского животного началась в минувшую пятницу. Жители Невельского района прогуливались по берегу моря вблизи поселка Горнозаводск. Неожиданностью для всех стало появление сивуча, который вылез на сушу. Зверь лежал неподвижно. Местные забили тревогу, потому что такое поведение не свойственно для водных обитателей. Первой инстанцией стала Единая дежурно-диспетчерская служба. В свою очередь сотрудники ЕДС передали сообщение в фонд защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин». Специалисты немедленно выехали на место происшествия, чтобы выяснить, почему животное оказалось в беде, и как его можно спасти, если это вообще возможно.

- Буквально через полтора часа мы прибыли на место и увидели, что на берегу неподвижно лежит сивуч. Это оказался взрослый самец, в длину более трех метров, вес его составил примерно 500 килограммов, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Иванов, специалист фонда «Зеленый Сахалин». - При осмотре на теле животного были обнаружены застарелые шрамы, в области глаз – свежие раны. Мы выявили признаки интоксикации животного. Тогда предприняли все меры, чтобы устранить последствия и дали ему все необходимые медикаменты. Естественно, сивуч сперва проявлял свой львиный характер, и когда мы приближались к нему, рычал, но потом успокоился.

Операция по спасению зверя продолжалась несколько дней. И в минувшее воскресенье морской лев вернулся обратно в среду обитания – Татарский пролив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/676442" frameborder="0"></iframe> На Сахалине спасли больного сивуча, едва не погибшего от отравления: Часть 2.предоставлено организаторами

Кстати, это второй уникальный случай лечения сивуча в их естественной среде обитания. Первый произошел в июле 2018 года в Холмском районе Сахалинской области. Тогда специалистами фонда «Зелёный Сахалин» была оказана помощь молодой самке.

- Наш фонд специализируется на спасении и реабилитации морских млекопитающих, - добавил Александр. - За 6 лет существования нашей организации было спасено более 100 морских животных, среди которых: киты, дельфины и ластаногие.

Эксперты в очередной раз напоминают, что морские животные, в том числе сивучи, могут смертельно ранить, несмотря на свой спокойный внешний вид. Подходить к ним близко опасно и категорически запрещено, даже если они маленькие и кажутся вам милыми. У малышей тоже есть клыки, которые могут причинить человеку серьезные увечья.