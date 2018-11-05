Два - ноль в пользу Дальнего Востока: Чего ждать Хабаровску после перевода Бурятии и Забайкалья в состав ДФО

5 Нояб. 12:50 2018-11-06T09:05:54+03:00

Бурятия и Забайкалье, согласно указу президента, перешли из ведения Сибирского федерального округа в ДФО. Чем это вызвано, и как повлияет на жизнь хабаровчан

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Новое пространство совместного развития

По мнению известного дальневосточного политолога Илдуса Ярулина, произошло то, чего давно следовало ожидать. Он считает, что идея передать два региона Сибири Дальнему Востоку родилась еще в начале двухтысячных годов и последовательно воплощалась все эти 18 лет. Обкатывалась она на объединении Камчатского края и Корякии, Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Сейчас пришло время для следующего шага, который может вывести Дальний Восток России на новый экономический и политический уровень.

- Речь идет о новом пространственном развитии России, создании так называемых макросубъектов, - рассказывает Илдус Ярулин, политолог, доктор политических наук. - Если посмотреть, то объединение дальневосточных территорий происходит на базе, если можно так сказать, существовавшего когда-то Дальневосточного военного округа, со штабом в Хабаровске, когда все субъекты были связаны единой системой оповещения и связи. Кроме того, у нас с этими двумя регионами более или менее похожие системы хозяйствования и подходов к нему. Чита и Бурятия - они к Сибири всегда относились постольку-поскольку. Это всегда была окраина Сибири, и никто их всерьез за сибиряков не считал. Теперь историческая справедливость восстановлена.

С другой стороны, как считает политолог, сейчас все субъекты, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, имеют границу с Китаем, и наш округ может стать полигоном, где будет отрабатываться взаимодействие с КНР, особенно с ее северо-восточными территориями.

- Здесь, может быть, нашла воплощение идея нашего президента и председателя Си создать здесь зону совместного освоения с мощными китайскими инвестициями и новыми мигрантами. Посмотрите, как это все совпадает по времени с новой миграционной концепцией, чтобы завлекать сюда наших соотечественников из-за рубежа. Кроме того, еще один косвенный аспект - на всех территориях ДФО развито преподавание китайского языка. Создание такой зоны совместного освоения Дальнего Востока позволит китайцам решить свои сельскохозяйственные проблемы, которые обострились после объявления торговой войны США и Китая, и обеспечить свою промышленность ресурсами, теми, что добывают наши горно-рудные предприятия. Посмотрите - американцы отказались поставлять Китаю сою, либо очень сильно задрали на нее цены. А соя для КНР значит очень много - это корма и для птицефабрик, и животноводческих комплексов, а растят ее в основном на Дальнем Востоке. То есть Китай решает проблему своей продовольственной безопасности, помогая нам развивать это направление, вкладывая деньги и привлекая дополнительные рабочие руки. Здесь же может и Япония подключиться, и Корея, поставляя на наш рынок свою сельскохозяйственную технику.

Для Хабаровского края, по мнению Илдуса Ярулина, плюсы очевидны - Хабаровск автоматически становится финансовой и логистической столицей Дальнего Востока, приобретая новые возможности. Сами собой должны отпасть вопросы с переносом столицы во Владивосток, поскольку именно Хабаровск наиболее удачно расположен для выполнения этой функции. Наш регион может стать настоящими воротами в Россию для всей Юго-Восточной Азии.

- Тогда усиливается и роль полпреда, который со своей стороны активно продвигает эту идею, - отмечает политолог. - Следует признать, что сегодня институт полпредства постепенно отмирает, теряет свои функции. В новом же качестве Юрий Трутнев становится полноценным, сильным и серьезным премьером, который будет курировать не только политико-территориальную зону, но и экономику одного из перспективнейших регионов России. Он из «государева ока» превращается в полноценного генерал-губернатора очень важного для страны макрорегиона.

Главное, чтобы от этого выиграли все

Включение Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа - вполне логичный шаг, считает со своей стороны Вадим Заусаев, профессор, доктор экономических наук. Президент объединил регионы, давно уже существующие по одним программным документам, но имеющие разную территориальную подчиненность. Вот только регионы эти - бюджетно дефицитные, и если такое пополнение не будет подкреплено дополнительным финансированием, то всем придется непросто.

- Первое: эти два субъекта входили в ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье» с начала девяностых годов. Второе: есть такая государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», которая включала в себя также два эти субъекта. Формально получалась так, что Дальний Восток и два эти региона вроде бы жили отдельно, а по сути развивались по одним программам. Сейчас содержание привели в соответствие с формой, других каких-то обоснований я пока не вижу, - рассуждает Вадим Заусаев. - С другой стороны, Забайкальский край и Бурятия - субъекты, скажем прямо, небогатые, поэтому какой-то толчок к развитию юга Дальнего Востока они вряд ли дадут. Они от этого, конечно, выиграют, поскольку попадут во все программы, которые действуют сейчас на Дальнем Востоке - это и свободный порт «Владивосток», и дальневосточные гектары, и территории опережающего социально-экономического развития, центр роста. Соответственно, все, что раньше государство выделяло Дальнему Востоку, теперь будет выделяться и этим двум территориям. Если федеральное финансирование увеличится - будет здорово, если нет, то наша небольшая, выделяемая из федерального бюджета сумма, будет распределена не по девяти субъектам, а по 11.

Что касается создания экспериментального макрорегиона для совместного освоения с Китаем - то это вполне возможно, считает Вадим Заусаев. Соседи безусловно заинтересованы в наших ресурсах, но здесь главное - соблюсти свои интересы.

- Прежде всего, следует следить, чтобы не убывало наше население. Если мы запустим сюда китайский, японский, корейский капитал, то сюда приедет иностранная рабочая сила, конкурент нашим рабочим. Учитывая, что население юга Дальнего Востока ежегодно убывает, то эти острые процессы необходимо будет серьезно контролировать, - подчеркивает профессор. - Все зависит от того, какая взвешенная будет политика, как мы поведем себя, если мы пойдем в кильватере китайских интересов - это большие риски. А если мы будем следовать своим целям, используя интересы Китая - это будет здорово.

ИТОГ

Посмотреть будет на что - и в самом деле, сейчас Дальний Восток постепенно становится площадкой, где обкатываются различные схемы, по которым будет жить страна в ближайшем будущем. Это и создание новых форм поддержки, и увеличение населения, новые экономические формы для стимулирования частного предпринимательства и привлечения капитала, перекраивание федеральной структуры регионов. Как это скажется на жизни обычного населения, нас с вами? Скорее всего, особых перемен мы не почувствуем - для того, чтобы новые схемы заработали и стали приносить плоды, понадобится не год и не два. Поэтому, поживем - увидим.