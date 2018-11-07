2018-11-07T09:33:09+03:00
Политика

Фургал прокомментировал слияние Забайкалья и Бурятии с Дальним Востоком

Губернатор Хабаровского края считает, что это даст толчок для развития бизнеса в присоединенных регионах
Мария ИГНАТЬЕВА
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Фургал прокомментировал слияние Забайкалья и Бурятии с Дальним ВостокомФургал прокомментировал слияние Забайкалья и Бурятии с Дальним ВостокомФото: Правительство Хабаровского края
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Буквально несколько дней назад, 3 ноября Владимир Путин подписал указ о влиянии в ДФО еще двух регионов. Теперь к Дальнему Востоку относятся Забайкалье и Бурятия, которые ранее относились к Сибирскому федеральному округу. Ранее «Комсомолка» писала, как это отразится на Хабаровском крае и его жителях, поговорив с экспертами и политологами. А сейчас свое мнение выразил глава региона Сергей Фургал. Он отметил, что в решении президента видит желание дать дополнительный толчок к развитию этих территорий.

- Укрупнение ДФО позволит привлечь дополнительное финансирование. Это поможет Бурятии и Забайкалью использовать федеральные программы и льготные режимы для ведения бизнеса. Такие как Дальневосточный гектар и ТОСЭР, режим Свободного порта. Все это позволит привлечь инвесторов. Но для этого нужно работать, - сказал Сергей Фургал.

При этом, как считает глава региона, финансирование зависит от умения региональных властей не только его получить, пройдя все этапы согласования, но и реализовать выделенные деньги.

- Дальнему Востоку уделяется особое внимание со стороны федерального центра. Здесь нужно не только уметь получать деньги, но и уметь зарабатывать самим, следить за каждым потраченным рублем, - подчеркнул губернатор.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что федеральных властей важна максимальная эффективность от вложенных средств.

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