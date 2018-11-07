«Пацанский героизм»: На Камчатке рассказали, каким был школьник, спасший брата от медведя ценой своей жизни

ОДИН МЕДВЕДЬ. ДВА РЕБЕНКА

О трагедии, которая случилась, 5 ноября в поселке Лазо Мильковского района, было известно немного. Сперва говорили, что недалеко от дороги в шести километрах от населенного пункта медведь задрал 16-летнего школьника. Его 13-летнему родственнику удалось выжить, потому что тот убежал. Следственный комитет Камчатского края инициировал проведение доследственной проверки по данному факту, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Для поселка с населением в 300 человек, каждый из которых нет-нет, да родственник, трагедия стала настоящей драмой, потому что погибшего мальчика знали практически все. Позже выяснилось, что его зовут Родион, а умер он, защищая своего младшего двоюродного брата от лап хищного зверя.

Воссоздать картину того страшного дня помог охотник, который первым прибыл на место происшествия и обезвредил медведя-людоеда, блуждающего в окрестностях в поисках новой жертвы.

- Где-то в половину третьего к нам во двор прибежал мальчик. Собаки сразу начали лаять. Ребенок стал кричать и звать на помощь. Я вышел на крыльцо и увидел Борю, соседского мальчика. Он мне рассказал, что там Радика загрыз медведь. Начал у него спрашивать: что, где. Одежда у него была целая, поэтому я не обратил внимания, есть ли у него какие-то травмы. Потом уже увидел, что Боря за голову держится, а там кровоподтек, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Сергей, один из охотников, прибывших на место происшествия. - Спросил у него тогда, что с головой, он сказал, что медведь сначала его повалял, а когда Радик попытался оттолкнуть его рукой, тот напал на него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/676728" frameborder="0"></iframe> В сети появилось видео с места трагедии на Камчатке, где медведь растерзал подростка (18+)..

По словам охотника, Борис был в шоковом состоянии. Сергей сразу же отправил его в сельсовет, откуда его уже забрала фельдшер для оказания медицинской помощи. Сам мужчина стал собираться, чтобы поехать за Родионом. В процессе звонил в экстренные службы и еще нескольким охотникам. Все они очень надеялись, что старшего мальчика еще можно спасти.

ПРИЗРАЧНЫЙ ШАНС РАЗБИЛСЯ ВДРЕБЕЗГИ

Примерно через час охотники, представитель местной администрации и медработник были на указанном месте. С собой они взяли собаку, чтобы вовремя можно было бы вычислить зверя.

- Пока заряжали ружья, собака начала лаять. Повернулись, а медведь уже на нас бежит. Думать было некогда, стали стрелять. Мы с охотниками полагаем, что зверю было примерно четыре года. Кстати, такие взрослые редко нападают на людей. Подошли к телу, чтобы, грубо говоря, добить, и увидели зарытого в земле мальчика, - продолжает Сергей. - Медведи так закапывают добычу от ворон. Заметили, что голова у Родиона сильно повреждена. Про оторванные конечности сказать, не могу, потом что не осматривали тело, ждали следователей.

Спустя несколько часов на место прибыли оперативники, которые начали свою работу. Позже выяснилось, что и у выжившего Бори травмы серьезные. По словам очевидцев, у школьника содрана кожа головы вместе с волосами, до сих пор он находится в районной больнице. Врачи успокаивают, что жизни мальчика ничего не угрожает, все самое страшное позади, однако помощь психолога ему еще требуется.

После того, как в поселке узнали, благодаря кому 13-летний Борис спасся, Родиона местные прославили как героя. Посмертно.

Одноклассники из маленькой деревни постят на своих страницах в интернете воспоминания в память о Родионе с надписями: «помним,любим, скорбим». Мама погибшего мальчика пока собирает деньги на организацию похорон.

«БЫЛИ НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА»

«Комсомолке» удалось связаться с родственником Родиона, который рассказал о мальчике, проявившем недетский героизм, и о том, насколько были близки погибший Радик и выживший Борис.

- Сейчас всем поселком и районом собираем деньги на похороны Радика. Семья у него неблагополучная. Он сам был еще тем разбойником, но вот, видите, в данной ситуации поступил как герой,- говорит Константин, житель поселка Лазо. - Даже начальник полиции мне сказал, что он у нас на учете стоял, кто бы мог подумать, что подросток сможет так поступить. За маленького кинулся, в надежде помочь. Пожертвовал своей жизнью, а младшего все-таки спас. Я бы сказал, что это наш деревенский пацанский героизм. Родион был нормальным озорным ребенком. Мама одна не справлялась, у нее еще двое дочерей.

Выживший Борис ему родственник, общались они друг с другом давно. Везде за Родионом ходил по пятам. Все с ним делал, все вместе. Как родные были. Не разлей вода. Мама все ругала, что тот нашел себе друга постарше, чтобы на приключения нарваться.

Похороны Родиона пройдут 7 ноября, а в местной школе, где, собственно и учился Родион, запланировали поминки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Гордиенко, зам. руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края:

«ВПЕРВЫЕ ЗА СОРОК ЛЕТ ХИЩНИК УБИЛ, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ»

- Мы выезжали на место через сутки из личного интереса: пытались установить причину произошедшего. Медведь оказался очень старым. У него по возрасту отсутствует часть зубов, а оставшаяся стерта. Скорее всего, в связи с этим у него развилось какое-то заболевание. Он был крайне истощен, несмотря на то, что в это время он уже должен быть сыт и готовить себе берлогу на зиму. Можно предположить, что некоторое время зверь и вовсе голодал, потому что у него желудке не было ничего, кроме сена. Разумеется это могло стать причиной более агрессивного поведения. Он искал любой способ, чтобы пропитаться: ни рыбы, ни ягод уже нет. Поведение детей не могло спровоцировать нападение. Случай хищничества - редчайший случай для истории России. Для медведя не характерно убивать человека для того, чтобы его съесть. Для Мильковского района это вообще первое подобное происшествие за десятки лет. У одного из школьников шансов выжить просто не было. Медведь целенаправленно охотился на них, выслеживая детей. Даже охотник бы не спасся.