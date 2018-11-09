В Законодательной думе Хабаровского края обсудили проблемы инклюзивного образования региона

Слово «инклюзив» означает «включающее в себя». Инклюзивное образование - термин, используемый для описания процесса обучения, при котором происходит полноценное включение особых детей, студентов в образовательный процесс. Это возможно при условии наличия доступной среды в учебных заведениях, которая позволяет получать доступное и качественное образование учащимся с ограниченными возможностями здоровья наравне с другими.

Вопросы, связанные с развитием инклюзивного образования на территории региона, стали предметом обсуждения на заседании постоянного комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательной думы Хабаровского края. Впрочем, как выяснилось, особых проблем с этим наша территория не испытывает, в основном, благодаря тому, что когда-то наш регион стал одним из первых воплощать идею совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и обычных школьников в одном классе.

- Именно Хабаровский край в свое время стал пилотной площадкой для формирования федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает Ирина Белова, заместитель председателя постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению. - Министерство образования Хабаровского края было инициатором того, чтобы Федеральный Государственный Образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывался на территории края.Так в регионе появились базовые учреждения среднего образования, в которых проходили курсы для педагогов Хабаровского края по технологиям обучения особых детей. Следующей ступенью стало обучение педагогов среднего профессионального образования, было открыто базовое учреждение для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, где создана специальная учебная среда для учащихся с различными особенностями, разрабатываются методические рекомендации по работе со студентами с ОВЗ. И наконец, за дело инклюзии в Дальневосточном регионе взялось высшее образование. На сегодняшний день можно говорить о складывающейся системе преемственности в инклюзивном образовании края: детский сад, школа, среднепрофессиональные учреждения, вузы. Доступная среда для особого ребёнка стирает границы различий с типичными детьми, и вот тогда происходит включение в образовательный процесс - та самая инклюзия, к которой нужно стремиться.

- А вообще попытки обучать особенных детей совместно с типичными детьми начались у нас в крае гораздо раньше, - продолжает Ирина Белова. - Еще в 2005 году в регионе реализовали проект «Кайлас». Создали класс в одной из хабаровский школ, где была попытка такого совместного обучения. И, несмотря на то, что это был первый опыт и сплошное набивание шишек, результаты получились неплохие. Я отслеживаю судьбу этих детей, у всех она сложилась успешно. Но самое главное мы наработали бесценный опыт, который позволил развивать другие проекты.

Начиная с 2016 года все школы региона готовы принимать на обучение детей с органичными возможностями здоровья. Во всех учебных заведениях создается доступная среда, которая помогает особым детям и подросткам учиться наравне с обычными школьниками и студентами. Это не только пандусы и турникеты, но и специальные приборы, позволяющие слабослышащим и слабовидящим детям получать информацию от преподавателя, выполнять учебные задания.

С 2017 года, с созданием специального ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТОГУ инклюзивное образование становится доступным и в вузах края.

Главная задача РУМЦ (в России их 16 и все они объединены в единую сеть) это создание специальных условий, обеспечивающих доступность высшего образование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, обучение преподавателей и волонтеров, содействие в профориентации школьников из особой категории, помощь и сопровождение их при трудоустройстве. За центром в ТОГУ закреплена вся территория Дальнего Востока и сегодня у него заключены соглашения с 16 вузами, работающими на этой территории.

- По нашим данным, на 1 октября 2018 года в вузах, с которыми заключены соглашения, сегодня облучаются 468 человек имеющие инвалидность, в Хабаровском крае их 114. Есть еще 14 студентов в вузах, с которыми мы пока не сотрудничаем, - доложила депутатам Наталья Ющенко, заместитель директора РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ТОГУ. - Одна из проблем сейчас - это трудоустройство студентов с ограниченными возможностями. Они доучиваются до второго — третьего курса, выходят на практику, и тут понимают, что со своими особенностями состояния здоровья, скорее всего, не смогут трудоустроиться. Они приходят в деканат и говорят — давайте создадим нам специальные условия, чтобы в последующем мы могли трудоустроиться. У выпускников возникают проблемы с тем, как правильно оставить резюме, пройти собеседование, как правильно вести себя на встрече с работодателями — представить себя ему. Мы в этом пытаемся помочь, проводим видеоконференции, обучаем, работаем с руководителями компаний.

По мнению депутатов, для того, чтобы система инклюзивного высшего образования в крае заработала более эффективно необходимо создать при региональном министерстве образования и науки специальную рабочую группу, которая займется помощью в профессиональной ориентации «особенных» учеников школ и организаций общего и среднего профессионального образования для дальнейшего поступления в вузы. И второе — наладить более плотное взаимодействие со специалистами РУМЦ при планировании и реализации мероприятий, направленных на дальнейшее трудоустройство выпускников вузов, имеющих инвалидность, обучения по программам повышения квалификации представителей работодателей, которые будут выполнять функции наставников.