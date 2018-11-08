2018-11-08T17:59:08+03:00
Происшествия

Недетская история: В Хабаровске следователи проверяют информацию о «порно-угрозах» коллекторов

Мужчина не смог вернут вовремя в долг, за что наказали его семью
Мирослава КИМ
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Недетская история: В Хабаровске следователи проверяют информацию о «порно-угрозах» коллекторовНедетская история: В Хабаровске следователи проверяют информацию о «порно-угрозах» коллекторовФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В дальневосточной столице сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту информации о недобросовестных коллекторах, которые «черным» методом решили «выбить» деньги из должника. Сейчас правоохранители выясняют, что за компания решила пойти весьма креативным путем, чтобы вернуть деньги.

- Есть информация, что хабаровчанин взял несколько кредитов в микрофинансовых организациях. Когда настало время вернуть долг, он не смог этого сделать, - рассказывают в СУ СК России по Хабаровскому краю. - Тогда неизвестные коллекторы начали угрожать мужчине расправой. Они также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи.

Под «непристойными фотоколлажами» стоит понимать порно-снимки, на которых изображена дочка-подросток должника. После того, как следователи выяснять название организации, установят причастных к этому и закончат проверку, они примут процессуальное решение.

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