Недетская история: В Хабаровске следователи проверяют информацию о «порно-угрозах» коллекторов

В дальневосточной столице сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту информации о недобросовестных коллекторах, которые «черным» методом решили «выбить» деньги из должника. Сейчас правоохранители выясняют, что за компания решила пойти весьма креативным путем, чтобы вернуть деньги.

- Есть информация, что хабаровчанин взял несколько кредитов в микрофинансовых организациях. Когда настало время вернуть долг, он не смог этого сделать, - рассказывают в СУ СК России по Хабаровскому краю. - Тогда неизвестные коллекторы начали угрожать мужчине расправой. Они также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи.

Под «непристойными фотоколлажами» стоит понимать порно-снимки, на которых изображена дочка-подросток должника. После того, как следователи выяснять название организации, установят причастных к этому и закончат проверку, они примут процессуальное решение.