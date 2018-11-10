«Ты приемная, что ли»: На Сахалине учительница довела девочку до истерики из-за дырки на кофте.

Настоящий скандал разгорелся в Холмске на Сахалине. О нем, вероятно, никто бы и не узнал, если б все не задокументировали, засняв на камеру. 1 минута 29 секунд – столько длится ролик. На нем учительница на глазах всего класса в грубой форме, не имеющей никакого отношения к педагогике, отчитывает школьницу, которая пришла на урок в рваной кофте.

- У тебя есть родители? У тебя родители есть? Есть. Они вообще адекватные? Я уже вижу, что ты неадекватная. Ты приемная, что ли? Ты родной ребенок или приемный? Я что-то такое невероятное спрашиваю сейчас? Что ты рыдаешь? Твои родители видят, как ты в школу идешь? Даша, перестань изображать здесь припадки. Почему я стараюсь одеться в школу опрятно, чтобы на меня было приятно смотреть, другие дети тоже. Почему ты так одета, - в таком тоне преподаватель разговаривал с девочкой, стоя перед всеми детьми.

По кадрам становится понятно, что ребенок после такого давления и бестактности заплакал. Истерика девочки - вполне нормальная реакция на проиходящее в стенах школы.

Сейчас видео молниеносно распространяется во всех группах в социальных сетях. Есть даже информация о том, что безжалостный преподаватель работает в школе №1 и ведет русский язык с литературой.

Более того, по предварительным данным, когда история стала предметом обсуждения всего города, учитель все-таки принесла извинения оскорбленной семье. На следующей неделе в общеобразовательном учреждении пройдет собрание совместно с родителями, чтобы урегулировать разразившийся конфликт.