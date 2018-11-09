Никакого бэтмена, только буратино: В магаданском детском саду запретили костюмы зарубежных супергероев

МАГАДАНСКИЙ ОТВЕТ САНКЦИЯМ

Началось все довольно скромно. В интернете появилась фотография объявления, которое развесили детском саду №69 в Магадане. На розовой бумаге жирным черным шрифтом выделили чуть ли не каждое слово. А информация в ней следующая, мол родители, скоро Новый год, сценарий на концерт уже утвержден, поэтому детей наряжать в костюмы персонажей из зарубежных мультфильмов запрещено. Девочек вообще приняли за неодушевленные предметы: им разрешили быть только куколками, а мальчикам дали поручение одеться в героев из советских сказок. Вот такие магаданские санкции. Никаких бэтменов, человеков-пауков и рапунцелей, только мальвина, только буратино, «только хардкор».

Именно это объявление распространили в детском саду Магадана, эта листовка и вызвала такую шумиху.Фото: Социальные сети

Мама, чья дочь ходит в этот садик, возмутилась и опубликовала на своей странице в сети это самое объявление. Оказалось, что сперва фотография «гуляла» только в группе родителей в мессенжере, но это слишком смешно, чтобы не показывать ее миру.

- Объявление в чате разместила воспитательница, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия Рощина, мама ребенка, который ходит в детский сад №69. -Спросила, почему мальчики персонажи, а девочки предметы. Спросила, где можно ознакомиться со сценарием. В ответ услышала: «ачотакова». Попыталась объяснить, в чем разница между персонажем и предметом, получила гневную отповедь и обвинения в том, что срываю свое плохое настроение. Доказывать что-то мне откровенно лень, это мой восьмой ребенок, я родительских чатиков в своей жизни уже перевидала, все предсказуемо. Приняла решение, что лучше мы пропустим праздник в саду, написала об этом у себя на странице. На этом, как я думала, все и закончится.

Однако публикация Юлии вызвала нешуточный резонанс. Многие даже смеялись, что мол так Магадан мстит Америке. Естественно, многих смутил «тон» объявления и расставленные в нем акценты. Другая часть вспомнила еще одно объявление, которое уже давно пользуется популярностью в интернете: девочки снежинки и звездочки, а мальчики все - клоуны.

Пользователи сети шутят, что подобная ситуация уже случалась в другом детском саду, только тогда выделили мальчиков, сказав им, что все - "клоуны".Фото: Социальные сети

Шутки шутками, но утренник висел на волоске, потому что многие родители вообще передумали отпускать детей на такой «антизарубежный» праздник.

«НАС НЕ ТАК ПОНЯЛИ»

Пока объявление молниеносно распространялось в сети, руководство «отдувалось». Оказалось, что это обращение было размещено не руководством дошкольного учреждения, а воспитателем. Юлия позже пришла в детский сад, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В итоге для ее дочери все закончилось положительно, ребенку все-таки разрешили надеть на Новый год тот, костюм, который ей по душе, а родительнице объяснили, что именно они подразумевали, распространяя такие листовки.

- Они имели ввиду, что запрет действует на костюмы человека-паука и, наверное, Дарта Вейдера. Речь шла, видимо, о масках, что детям в них будет трудно дышать. Как оказалось, был случай, когда ребенку в таком наряде стало плохо. А якобы в костюме человека-паука малышам сложно смотреть через сетку, - продолжает Юлия. - Подозреваю, что они (педсостав), просто не в курсе, что закрыть ребенку лицо, при должной фантазии, можно маской и отечественного персонажа (я тут еще вспомнила наши советские маски поросят, зайчат и тому подобных - их, значит, можно было, а вот маска Бетмена, или закрытый глаз у пирата - плохо?). В общем, перебдевают как могут.

Сложилось впечатление, что родители в принципе не в курсе правил безопасности и намерены причинить вред своим детям такими костюмами. Какого мнения воспитали о взрослых - не ясно.

«Комсомолка» связалась с руководством детского сада, которое оказалось не особо разговорчивым.

- У нас все хорошо, конфликт уже урегулирован, - говорит Юлия Богомолова, заведующая детским садом №69 в Магадане.

Позже выяснилось, что действительно все утряслось, а листовки с жестким регламентом ничто иное, как недоразумение. Разумется, «шевелится» начали после того, как в департаменте образования администрации Магадана заинтерсовались историей и порекомендовали руководству быть менее жесткими по отношении к детям.

Надеемся, что Новый год малыши встретят в костюмах своих любимых персонажей: Чиполлино, Красная шапочка, черепашки-ниндзя, человек-муравей — не важно. Главное — чтобы детям нравилось, и конечно, наряд был безопасным.