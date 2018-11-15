2018-11-15T07:20:58+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае растет заболеваемость внебольничной пневмонией

В этом году такой диагноз поставили более 7 тысячам человек
Ольга МОРОЗОВА
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В Хабаровском крае растет заболеваемость внебольничной пневмониейВ Хабаровском крае растет заболеваемость внебольничной пневмониейФото: Олег УКЛАДОВ
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Дополнительные меры профилактики ОРВИ и внебольничных пневмоний обсудили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Сейчас медики регистрируют сезонный рост числа заболевших.

По данным краевого правительства, в этом году диагноз "внебольничная пневмония" поставили более 7 тысячам пациентам. Наибольшее число заболевших живут в Хабаровске, Комсомольске, Амурском, Николаевском, Верхнебуреинском районе и районе имени Лазо.

- В большинстве случаев возбудителем заболеваний стали бактерии Mucoplasma pneumonia. Чаще всего внебольничная пневмония регистрируется среди детей дошкольного и школьного возраста, - сообщила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Глава регионального управления Роспотребнадзора также отметила, что заболевание часто протекает бессимптномно, за исключением высокой температуры, поэтому пневмонию можно спутать с ОРВИ. Распространение болезни специалист связывает с несоблюдением санитарных норм.

За последние два месяца из-за пневмонии закрыли несколько классов в школах и групп в детских садах в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Верхнебуреинском и Николаевском районах. Вспышку также зарегистрировали среди студентов Тихоокеанского государственного университета, живующих в общежитиях.

Специалисты советуют чаще проветривать и дезинфицировать помещения, проверять систему вентиляции. В аптеках региона, как отметили в краевом правительстве, есть необходимый запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих лекарственных препаратов, масок и дезинфицирующих средств.

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