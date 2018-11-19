2018-11-20T12:17:50+03:00
Происшествия

На Камчатке мужчина со спрятанным в одеяло ружьем пытался попасть в здание правительства

Незваный гость задержан, его ждет медицинская экспертиза [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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На Камчатке мужчина со спрятанным в одеяло ружьем пытался попасть в здание правительстваНа Камчатке мужчина со спрятанным в одеяло ружьем пытался попасть в здание правительстваФото: Социальные сети
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Происшествие случилось 19 ноября в обед. Обычный понедельник для чиновников не предвещал беды, пока в окно депутаты не увидели подозрительного мужчину. Как сообщают очевидцы, неизвестный вышел из серой машины с пакетом, достал из него обрез и направил на здание правительства. Тогда-то обычный будний день народных избранников превратился в настоящий триллер: чего ожидать от такого незваного гостя никто не знал.

На Камчатке мужчина со спрятанным в одеяло ружьем пытался попасть в здание правительства - часть 1..

- В это время я сам находился в здании правительства. Мои коллеги рассказали, что видели этого человека в обед, разгуливающего у здания с обрезом, завернутым в одеяло, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Анатолий Кирносенко, депутат Законодательной собрания Камчатского края. - Очевидцы утверждают, что ходил он молча, никакие лозунги не выкрикивал. До сих пор непонятно, чего именно он хотел. Когда вахтер увидел, как мужчина с ружьем приближается к зданию, закрыл дверь и вызвал наряд. Спустя два часа я вышел с работы и увидел, как сотрудники Росгвардии обыскивали его машину. Правоохранителей было очень много. Видимо, была вероятность, что мужчина имел при себе еще оружие или взрывное устройство.

Оперативники прибыли максимально быстро. Задержав мужчину, они увезли его в отделение полиции.

- По данному факту проводится проверка. Предметы, похожие на боеприпасы и оружие, изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр на обследование, - говорит Алевтина Иванова, руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - Нам известно, что задержанный проживает в городе Елизово, и он 1951 года рождения.

Несмотря на то, что «налетчик» будет находиться в отделении полиции до тех пор, пока он не пройдет медицинское обследование, депутаты опасаются, как бы такой гость не заглянул снова.

- Он ведь мог любого застрелить и себя убить. Мы сейчас все напуганы, потому что идешь ты с работы, а тебя такой непонятный тип с ружьем встречает, - делится народный избранник. - Я вот уже, подходя к правительству, начинаю оглядываться, нет, ли кого опасного и подозрительного рядом. Ситуация, конечно, сейчас накалена.

Лишь по результатам проверки будет ясно, чего именно хотел мужчина, и хотел ли вообще чего-то.

На Камчатке мужчина со спрятанным в одеяло ружьем пытался зайти в здание правительства - часть 2..

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