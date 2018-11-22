2018-11-23T05:00:35+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре у скупщиков из Краснодара изъяли тонну черной икры

Обвиняемые вины не признают, со следствием не сотрудничают [видео]
Борис КОКУРИН
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В Комсомольске-на-Амуре у скупщиков из Краснодара изъяли тонну черной икрыВ Комсомольске-на-Амуре у скупщиков из Краснодара изъяли тонну черной икрыФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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Тонна черной икры по ценам западной России стоит от 40 до 90 миллионов рублей. Именно столько предполагали заработать двое жителей Краснодарского края, прилетевшие в Комсомольск-на-Амуре на заработки.

Злоумышленники планировали закупиться деликатесом, переправить его на родину и там выгодно продать. Не получилось - скупщиков взяли с поличным сотрудники следственного комитета и оперативники ФСБ.

Как удалось установить следователям, мужчины наладили контакты с местными браконьерами и развернули бурную деятельность.

- Они арендовали моторную лодку, автомобиль «УАЗ», два гаражных бокса, которые оборудовали морозильными ларями. Для реализации преступного плана мужчины выезжали в Ульчский и Николаевский районы, встречались с местными жителями, приобретали у них незаконно добытую икру рыб осетровых видов, затем доставляли ее в город Комсомольск-на-Амуре для дальнейшей транспортировки на запад страны, - рассказал Илья Гудков, начальник пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

Когда доказательства деятельности «черных коммерсантов» были собраны, оперативники нагрянули в гаражи, где обнаружили тонну черной икры. «Добытчиков» арестовали и заключили под стражу.

- Двум мужчинам 1964 и 1973 годов рождения предъявлено обвинение в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации совершенном организованной группой, - подчеркнули в следственном комитете.

Теперь краснодарским гостям грозит от пяти до семи лет в местах отдаленных и штраф до двух миллионов рублей. Сами обвиняемые свою вину не признают и со следствием сотрудничать отказываются. Расследование уголовного дела продолжается, после него черную икру уничтожат.

В Комсомольске-на-Амуре у скупщиков из Краснодара изъяли тонну черной икры.СУ СК России по Хабаровскому краю

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