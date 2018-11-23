Хабаровские студенты рассказали о своем отношении к наркотикам, алкоголю и сигаретам

20 ноября в Тихоокеанском государственном университете городское управление здравоохранения провело акцию «Здоровое будущее – выбор молодых», с первокурсниками побеседовали врачи краевой психиатрической больницы.

- Акция такой массовой направленности проводится у нас впервые, мы понимаем ее значимость и информируем людей – рассказывает Галина Аристова, начальник городского управления здравоохранения. – Сегодня наша задача рассказать молодым ребятам о том, что творится у нас в городе, крае и стране, в целом: о потреблении психоактивных веществ, о влиянии на здоровье курительных смесей, алкоголя и наркотиков, а также о том, как преодолеть зависимость.

Врач-нарколог рассказал первокурсникам о проблемах табакокурения: о никотиновой зависимости, о составе табачного дыма, о пассивном курении. Специалист уделил внимание законодательным ограничения и привел свежую статистику: по данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 90% случаев курение является причиной смерти от рака легких, а Россия занимает первое место по потреблению табака. За год в России от болезней, вызванных курением, умирает 400 тысяч человек. Соотношение курящих мужчин и женщин – 60% и 20% соответственно.

Алкоголизм, по словам медиков, вылечить можно, затруднения вызывают лишь те случаи, когда человек привык выпивать еще со школьной скамьи. А вот наркомания от возраста не зависит – в этом случае зависимость развивается быстро и победить ее гораздо сложнее.

Кстати, медики поинтересовались у студентов, легко ли достать наркотики. Многие уверенно заявили, что легко. И снова подтверждающая статистика: если в 2010 году к врачам приходил один пациент в год с проблемой наркотической зависимости, то сейчас на прием приходят каждый день. А самым молодым пациентом был 12-летний ребенок.

Первокурсники прошли предложенное анкетирование. По результатам анонимного опроса 49%, сидящих в большом актовом зале, ответили, что к проблеме курения они равнодушны, хотя сами не курят, 27% категорически против, 20% курят.

Алкоголь никогда не пробовали 6%, иногда употребляют - 80%, 2% - регулярно пьют, а 7% - против.

С наркотиками картина получилась следующая: только 67% не пробовали никогда (иначе, можно сказать, что каждый третий пробовал наркотики), 16% опрошенных считают, что в жизни надо попробовать все, 2% - считают, что употреблять наркотики нормально.